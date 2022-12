Uma gestão sustentável

A Tanac, de Montenegro (RS), acaba de publicar seu segundo relatório de Green e Social Bonds, viabilizando com isso a emissão de um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) para colocação privada de R$ 195 milhões, amparada por um parecer de pré-emissão e outro de pós-emissão retroativo (denominado SPO). Isso significa que a empresa comprova seu caráter sócio ambiental, por sua atuação comprometida com a gestão sustentável de florestas, carbono negativo e desenvolvimento de comunidades. São iniciativas da agenda ESG com objetivos nas áreas de responsabilidade ambiental, social e de gestão.

Incentivos pelo IPTU

O Senado aprovou na semana passada a PEC do IPTU Verde, que reduz a taxação do imposto para imóveis urbanos que preservem vegetação nativa de forma integral ou parcial. O projeto também prevê descontos para imóveis que usem energia renovável e aproveitem águas pluviais. Foram 70 votos favoráveis em primeiro turno e 65 em segundo. Não houve votos contrários. O texto agora segue para Câmara dos Deputados.

Vidros para reciclagem

O Rio Grande do Sul passa a contar com 45 Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para coleta exclusivamente de vidro, destinado à reciclagem. Os contêineres estão espalhados por locais públicos em nove municípios ao longo do litoral rio-grandense e integram o projeto do governo do Estado chamado "Verão Total".

Piccadilly no exterior

Além de estar abrindo uma série de franquias pelo Brasil em 2022, a Calçados Piccadilly, de Igrejinha (RS), inaugurou recentemente a primeira loja licenciada em Lima (Peru), e a segunda licenciada em Punta Cana (República Dominicana), todas em shopping centers. A Piccadilly está ampliando sua atuação ao mercado externo e deve abrir mais duas lojas internacionais, previstas ainda para 2022, nas Filipinas.

Novidades da Guarida

A Guarida está com algumas novidades legais: além de completar 45 anos e mudar a marca, apresentou em 2022 quase 50% de lucro líquido superior a igual período do ano passado, e está expandindo sua atuação para Torres, no Litoral Norte, com a abertura oficial em 2023. Outra novidade é a promoção da administradora Júlia Dal Santo, de apenas 28 anos, para CEO do grupo.

Premiações de vinhos brasileiros

Desde que a Associação Brasileira de Enologia (ABE) coordena o envio de amostras de vinhos e espumantes para concursos internacionais, a partir de 1995, os rótulos nacionais já somam 6.614 premiações. O reconhecimento mundial tem sido essencial para a imagem do vinho brasileiro no exterior e também no mercado interno, abrindo portas para as vinícolas ampliarem sua atuação. Esta coleção marca 2022 como o melhor dos 27 anos, somando 704 premiações em 23 concursos de 12 países.