A campanha de Natal 2022 da Lugano de Gramado convida a todos para embarcar em uma doce jornada, conhecer os encantos e a verdadeira simbologia natalina. As estações desta viagem são regadas a chocolate com histórias, já que as embalagens trazem contos sobre o papai noel, o boneco de neve e o próprio pinheirinho de Natal. Em Gramado, onde a marca tem hoje seis lojas próprias, apresentações teatrais diárias completam o cenário de magia. Mas, além das seis lojas na terra do Natal Luz, a marca dispõe hoje no Rio Grande do Sul de três franquias em Porto Alegre e uma em outras sete cidades: Cruz Alta, Rio Grande, Erechim, Passo Fundo, Santo Ângelo, Frederico Westphalen e Capão da Canoa.

Combo vegano

O SushiGo! lançou um combo especial em parceria com a influenciadora digital vegana Tammi Fabriz. Foi em homenagem ao mês mundial do veganismo, comemorado em novembro. O combo conta com 30 peças e um temaki que trazem sabores já tradicionais da gastronomia oriental, mas que também oferecem combinações diferenciadas com ingredientes como edamame, cream cheese vegano, brócolis empanado e geleia de pimenta.

Em defesa da vida

A Fundação Thiago de Moraes Gonzaga lança em defesa da vida a plataforma transitandopelavida.org.br. O site conecta legisladores, gestores públicos e sociedade a informações relevantes, estudos de caso, boas práticas e outros materiais relacionados à segurança viária. O objetivo é disponibilizar dados que possam servir de subsídios para desenvolver legislações futuras, programas de governo e projetos da sociedade civil.

Concurso de bolsas

O Anglo Porto Alegre está com inscrições abertas até esta sexta-feira, para o concurso de bolsas de estudos de até 100% destinados a cursos preparatórios para o ENEM 2023 e vestibulares de 2023 e 2024, em especial o da Ufrgs. As provas serão realizadas neste sábado, às 9h, na sede do Anglo. Os estudantes que tiverem os desempenhos mais altos serão contemplados. Para concorrer, os interessados devem acessar o site do Anglo.

O Festival Arte Salva

A Tintas Renner by PPG é patrocinadora do Festival Arte Salva, conceito de galeria a céu aberto em Porto Alegre, para dar continuidade ao trabalho iniciado em 2021, que visa a ressocialização da paisagem urbana. No ano passado, as pinturas foram feitas em quatro prédios do Centro Histórico de Porto Alegre, através de quatro artistas. Neste ano, outros quatro prédios receberão a intervenção artística com a criação também de quatro artistas.

Excelente Ano da Marpa

Este ano termina com ótimos resultados para a Marpa Gestão Tributária. A empresa fecha 2022 com R$ 160 milhões regularizados em débitos federais e estaduais para 54 clientes de todo o País. O número representa um aumento superior a 270% sobre o que foi conquistado em 2021, o que ratifica o exponencial crescimento da empresa desde a fundação. Para 2023, a meta é dobrar o valor atingido, fortalecendo a expansão nas regiões Norte e Nordeste.

Tempo dedicado aos impostos

O Brasil lidera o ranking dos 190 países em que as empresas mais gastam tempo apenas para cumprir suas obrigações fiscais. No País, são necessários em média 1.501 horas de trabalho ao ano - valor quase 50% maior que o segundo colocado, a Bolívia e 6 vezes maior que a média mundial. É o que revela um estudo divulgado pela plataforma de descontos online cupomvalido.com.br com dados do Banco Mundial. Em terceiro lugar do ranking está a Venezuela, com 920 horas. A Líbia e o Chade completam os top 5, com 889 horas e 834 horas.