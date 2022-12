Panetones do Bem de volta

Fazer o bem e levar esperança para quem precisa: este é o princípio da ação Panetones do Bem, que está em sua segunda edição e é promovida pelas Escolas de Gastronomia Chef Gourmet de Novo Hamburgo e Canoas, em parceria com a Rádio União. Os alunos das escolas produzirão 500 panetones, já disponíveis para venda. Pela unidade de Novo Hamburgo, o projeto busca beneficiar a Ação Encontro, ONG do bairro Santo Afonso, de Novo Hamburgo. Já pela unidade de Canoas, a ação beneficiará a APAE da cidade. Os panetones têm os sabores de frutas ou chocolate e podem ser adquiridos por R$ 50,00. Informações pelo WhatsApp (51) 99140-1380.

Tampinha Legal Nestlé

O programa Tampinha Legal arrecadou 21 toneladas de tampinhas plásticas oriundas do desafio "Tampinha Legal Amigo da Paralisia Cerebral", que foi uma parceria com a Nestlé Healthscience. As cinco entidades assistenciais que mais se destacaram serão contempladas com R$ 2 mil da Nestlé. Esses recursos financeiros serão destinados à aquisição de cadeiras de rodas adaptadas.

Mais duas imobiliárias

A RE/MAX Rio Grande do Sul inaugura mais duas imobiliárias em Passo Fundo: ontem, foi a Casa 05, e amanhã será a Ultra. Já operam na cidade três imobiliárias da marca RE/MAX: Lumina, Perfeccta e Villa. Os masters franqueados gaúchos Thiago Medeiros e Túlio Marques estarão presentes nas duas inaugurações.

Loja conceito de piscinas

Abre hoje em Porto Alegre a primeira loja-conceito da iGUi do Rio Grande do Sul. Em uma área de 700 metros quadrados e investimento de R$ 1 milhão, os clientes poderão conhecer o carro-chefe da marca, a Linha Cerâmica Atlas; o portfólio da rede, com mais de 100 produtos, além da Tratabem, especializada na manutenção e venda de produtos para todos os tipos de piscinas.

Calçados para a família

A Di Santinni, que surgiu com uma pequena fábrica de calçados em 1980 e atualmente possui mais de 120 lojas em 15 estados brasileiros, inaugurou ontem sua primeira loja na Região Sul do País, na cidade de Alvorada (RS). O novo espaço oferecerá um mix completo de calçados e acessórios para toda a família e para as mais variadas ocasiões: festa, social, casual, esportivo, do baby ao adulto.

VIII Noite Branca de Garibaldi

As inscrições para a VIII Noite Branca de Garibaldi encerraram nesta terça-feira. Ao todo, 94 lojas manifestaram interesse e ficarão abertas hoje até as 22h. O evento acontece independentemente das condições climáticas. É uma oportunidade de fazer as compras de final de ano no comércio garibaldense em noite diferente e ainda se divertir com a família, já que os estabelecimentos terão atrações próprias. A promoção é de entidades locais, destaque para a Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi (Apeme).