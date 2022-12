A Tintas Killing, de Novo Hamburgo, acaba de lançar o "Catálogo de Tendências de Cores 2023", inspirado na América Latina. O estudo resultou em 18 tonalidades que compõem a paleta. Entre as referências estão o arco-íris de Vinicunca, no Peru, e o deserto do Atacama, no Chile. Tintas Killing é a marca da indústria Killing S/A Tintas e Adesivos, que completou 60 anos em 2022, e tem um portfólio de 2,5 mil itens entre tintas industriais e imobiliárias, adesivos, aditivos e complementos.

Distribuição no Litoral

A Fruki Bebidas, de Lajeado, iniciou a operação de seu novo Centro de Distribuição (CD), em Osório. A unidade responde pelo atendimento a todos os municípios do Litoral Norte, de Mostardas a Torres, estendendo-se ao Sul catarinense, com entregas de Passo de Torres a Sombrio. Localizado no acesso à Estrada do Mar, a unidade tem área construída de 2,1 mil metros quadrados.

Ambiente de trabalho

A Fruki Bebidas foi elencada, pela 3º vez, como uma das melhores indústrias para se trabalhar no Brasil, de acordo com pesquisa para o setor realizada pela consultoria Great Place to Work (GPTW). A empresa gaúcha ficou na 12ª posição entre as 50 indústrias nacionais de médio porte com melhor ambiente de trabalho.

Cadeiras Tramontina

Neste verão, a Tramontina amplia o mix de produtos focados na estação e lança sua primeira linha de cadeiras e banquetas de praia. São quatro novos modelos em alumínio e tela com proteção ANTI-UV, que garante maior resistência e durabilidade. O design da coleção é inspirado em quatro destinos paradisíacos de diferentes lugares do mundo: Creta, Bali, Samoa e Fiji. As cores dialogam perfeitamente com a estação mais divertida do ano, trazendo alegria aos passeios, diversão à decoração, e versatilidade.

Nos pequenos negócios

Recente levantamento realizado pelo Sebrae em parceria com o IBGE mostrou que os donos de pequenos negócios no Brasil estão mais conscientes das ações ligadas à sustentabilidade em seus empreendimentos. A Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios revelou que o uso de energia solar fotovoltaica já é uma realidade, e é adotada em 14% dessas empresas.

Associação do Ministério Público

Tomam posse às 17h30min desta quinta-feira a diretoria executiva e o conselho de representantes da gestão 2022-2024 da Associação do Ministério Público do RS. Liderada pelo promotor de Justiça João Ricardo Santos Tavares, a Diretoria Executiva foi eleita com 94% dos votos, em chapa única.

Arroz Blue Ville social

A Blue Ville acaba de estabelecer parceria, cedendo ao Instituto da Criança com Diabetes R$0,20 por produto vendido aos comerciantes a partir de janeiro, pelo prazo de seis meses. Foram selecionados com o selo da parceria o Arroz Integral, Arroz Enriquecido com Ferro e Arroz Cateto Integral, por seus valores nutricionais. Já na linha dos coloridos, foram destacados o Arroz com Açafrão e Arroz com Ervas Finas.

A Trupe do Afeto em shoppings

Os duendes da Trupe do Afeto irão encantar os shoppings da rede Bourbon e Moinhos Shopping, e espalhar o espírito natalino neste fim de semana. É a partir desta sexta-feira, sempre entre 14h e 18h, quando irão circular pelos corredores dos shoppings dando as boas-vindas, cantando e interagindo com os clientes, levando carinho e afeto a quem estiver passeando pelos empreendimentos. A trupe é integrada por atores que apresentam um esquete teatral interativo e propõe brincadeiras com o "baralho mágico".