Os 10 melhores aeroportos

O Brasil tem 4 dos 10 melhores aeroportos do mundo. É o que aponta o ranking internacional AirHelp Score 2022, divulgado ontem. Figuram nesta lista o Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, em Recife/Guararapes (PE), na segunda posição, atrás só do Internacional de Tóquio. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), aparece na quarta colocação. Os aeroportos Tancredo Neves, em Belo Horizonte (MG), e Congonhas, em São Paulo (SP), em sexto e sétimo lugares. No levantamento anterior, feito em 2019, somente os aeroportos Afonso Pena (PR) e de Viracopos (SP) entraram no top 10.

Avaliadas 151 unidades

Nesta edição foram avaliados 151 aeroportos, contando com cerca de 10 mil avaliações de usuários de 30 países. A pesquisa, realizada de janeiro a outubro deste ano, foi estruturada em três temas centrais: pontualidade, opinião dos clientes quanto aos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e lojas e restaurantes.

Doações de alimentos dobraram

O Grupo Cortel realizou no dia 6 deste mês, através de sua administração, a entrega de 1,5 toneladas de alimentos para o Banco de Alimentos de Porto Alegre. A empresa cumpriu assim o compromisso de dobrar as doações recebidas em seus eventos realizados em 2022. Ao todo, foram doados 630 quilos pelo público que esteve presente nas programações do Dia das Mães, Dia dos Pais, Mundo Unido Pela Vida e Finados.

Gampi cresce 96%

A Gampi Casa Criativa chega ao final de 2022 superando as metas estabelecidas no início do ano, e aumentando seu faturamento em 96%. Com sede e fundação em Novo Hamburgo, a agência também se prepara para um novo momento, expandindo sua atuação em Porto Alegre, entrando no ecossistema do Instituto Caldeira.

Oktoberfest Igrejinha

O espírito solidário e comunitário da 33ª Oktoberfest de Igrejinha foi vivenciado em sua plenitude na noite da quinta- feira passada, quando ocorreu a Festa da Colheita. Na ocasião, a Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) anunciou que o resultado gerado a partir desta edição alcançou R$ 5,33 milhões, um recorde na história da maior festa comunitária do Brasil, que reuniu voluntários, imprensa, patrocinadores, autoridades, entidades e convidados.

Nova loja Rissul em Sapiranga

Está marcada a data para a abertura da nova unidade do Rissul em Sapiranga (RS). A loja iniciará a operação nesta quinta- feira, e será a primeira unidade a materializar no ponto de venda o novo posicionamento da rede: "Prazer em fazer você feliz". Este é o passo inicial de uma série de mudanças, que incluem, por exemplo, um novo layout de loja, modernização das fachadas, revisão do fluxo de compras, entre outros.