Uma integradora de soluções

A Metadados, de Caxias do Sul, especializada em soluções para RH, está investindo R$ 10 milhões em inovação. Parte foi usada na contratação da Seasoned, desenvolvedora de software que atende founders do Vale do Silício, e parte na aquisição de duas startups. O objetivo é a criação de produtos com funcionalidades inéditas. "Queremos ser vistos como uma empresa integradora de soluções", diz o fundador da empresa, Gustavo Casarotto. "Não somos startups, mas estamos criando produtos integrados com mentalidade de startups", comenta.

Polo Petroquímico de Triunfo

O Polo Petroquímico do RS completou 40 anos há uma semana. É um marco importante na história recente do Estado pela contribuição ao desenvolvimento regional, avanços tecnológicos e de segurança, e geração de riquezas e de conhecimento. Também leva adiante o legado de compromisso com a valorização das pessoas, o crescimento sustentável e a preservação ambiental, sob a liderança da Braskem, que responde por 80% dos ativos.

Tecnosenior avança

Com um crescimento de 50% em 2022, a empresa de tecnologia Tecnosenior, destinada a monitorar e atender principalmente a idosos, já recebeu mais de 100 mil alertas e realizou mais de 3 mil atendimentos. Localizada em Porto Alegre, espera crescer 200% no próximo ano, com o lançamento de novos produtos, como o botão para chamada de emergência que se comunica com o celular do usuário. "Nossa central de atendimento funciona durante 24 horas prestando assistência", destaca o CEO, Gilson Esteves.

O começo de nova era

O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, afirmou em artigo publicado no dia 5 de dezembro pela revista americana de relações internacionais Foreign Affairs, que o mundo enfrenta uma mudança dos tempos para uma nova era. E começa citando a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. "Novas potências surgiram ou reemergiram, neste novo mundo multipolar, diferentes países e modelos de governo estão competindo por poder e influência", afirmou, concluindo com uma pergunta sobre "como evitar uma nova guerra fria em uma era multipolar."

Recuperação do cinema

O cinema está se recuperando das paralisações ocorridas durante a Covid-19, conforme a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2022-2026, da PwC Brasil. No mundo, a receita de US$ 45 bilhões desta indústria, registrada em 2019, retornará em 2023. No Brasil, embora tenha havido um crescimento das produções do cinema nacional, a recuperação deverá ocorrer em 2026, quando o setor irá registrar receitas de US$ 681 milhões.

Estreia na compra online

O varejo sofreu grandes transformações nos últimos dois anos, motivadas pelas inovações tecnológicas, mas também por novos hábitos de consumo de uma sociedade cada vez mais digital. Em 2021, o e-commerce brasileiro bateu recorde de faturamento - mais de R$ 180 bilhões, segundo a Ebit/Nielsen - e foi quando mais de 12 milhões de brasileiros tiveram a experiência de comprar online pela primeira vez. Com isso, a expectativa para 2022 ficou cada vez maior.

Black Friday de imobiliária

A Auxiliadora Predial está com uma série de descontos e benefícios imperdíveis para a clientela de Porto Alegre. As ofertas da empresa fazem parte da campanha da Black Friday, que recentemente foi prorrogada até 20 de dezembro. As condições podem atingir 50% de desconto — sendo 50% off para aluguel e 30% para vendas. Segundo Matheus Kurtz, diretor de Vendas e Franquias da imobiliária, o "mercado está aquecido no Estado, então, as oportunidades e benefícios farão a diferença".