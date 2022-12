Imóveis compactos na onda

Os imóveis compactos são uma tendência no cenário imobiliário que não para de ganhar força. Em 2022, o percentual de crescimento da venda de imóveis com apenas um dormitório aumentou 30%, comparando o primeiro trimestre de 2022 com igual período de 2021. O fenômeno já vinha sendo registrado em outros países e, no Brasil, acabou acelerado pela queda de renda da população e pelos custos mais altos da moradia. Mesmo os apartamentos sendo menores, o que seduz muitos compradores são os condomínios mais completos e inteligentes, que oferecem aos moradores diversos serviços e não os obriga a sair de casa.

A Entidade dos enólogos

Depois de dois anos à frente da diretoria da Associação Brasileira de Enologia (ABE), André Gasperin deixa a presidência da entidade que, a partir de 1º de janeiro de 2023, será conduzida pelo enólogo Ricardo Morari da Cooperativa Vinícola Garibaldi no biênio 2023-24. A eleição aconteceu durante Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 5 de dezembro, no Di Paolo, em Bento Gonçalves. Da gestão de Gasperin, destaque especial ao envio em 2022 de 965 amostras de vinhos e espumantes para 20 concursos internacionais, participando em 16 deles.

Expansão do PIB gaúcho

Como Fiergs e Farsul veem o desempenho do PIB gaúcho em 2022 e 2023? Para a Fiergs, 2022 vai gerar um PIB negativo de 2,5%, decorrente da estiagem e consequente queda da produção, e 2023 um PIB positivo de 5%. Já para a Farsul, que apresentou seu balanço anual nesta quinta-feira, o PIB gaúcho será negativo em 3,64% em 2022 e positivo de 5,86% em 2023.

O Pop Center no turismo

O Pop Center entrou na rota turística de Porto Alegre, sendo desde o dia 7 de dezembro, uma das paradas do ônibus Linha Turismo. A ideia é mostrar aos turistas onde ficar, o que fazer e o que comprar na Capital. Na quarta-feira, a CEO do Pop Center, Elaine Deboni, juntamente com a CEO do Cisne Branco, Adriane Hilbig e o diretor de Turismo de Porto Alegre, Luiz Armando, participaram de uma cerimônia de inauguração do novo roteiro dentro do ônibus.

O sucesso da Guria Beachwear

A empresária gaúcha Camila Ckless criou em 2006 a marca Guria Beachwear, lançada inicialmente nos EUA. Desde então, coleções de muito sucesso desfilam pelas principais praias americanas, do Canadá, Caribe, Líbano, Emirados Árabes, entre outros países. Atualmente, a marca está em mais de 60 lojas de moda praia multimarcas no exterior. Participando das principais feiras do setor, ela cresce a cada ano. Além das vendas por e-commerce no próprio site, ela está presente em vários marketplaces internacionais. No Brasil, sua venda é realizada em exclusiva loja conceito na avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre.