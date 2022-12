As mudanças climáticas

Co-fundador da reNature, fundação com projetos em vários países na agricultura regenerativa, o especialista em mudanças climáticas Felipe Villela, que participou dos debates na 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, no Egito, será o palestrante do 17º Painéis da Engenharia, promovido pelo Sindicato dos Engenheiros (Senge-RS). Com o tema 'A Engenharia no cenário das mudanças climáticas', o evento, que ocorre hoje, a partir das 16h, na sede do sindicato, tem inscrições gratuitas. O painel marca o Dia do Engenheiro, comemorado dia 11, e que será seguido às 18h30min pelo Concerto Comunitário Senge 80 anos, com a apresentado pela Orquestra e Coro do IPDAE.

Melhor ONG do RS

O Instituto do Câncer Infantil acaba de receber mais um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido há 30 anos: o prêmio de Melhor ONG do Rio Grande do Sul pelo segundo ano consecutivo. Desde 1991, o ICI trabalha diariamente para aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil e a qualidade de vida das crianças e adolescentes que enfrentam a doença. O prêmio dá visibilidade e parabeniza organizações em gestão, governança, sustentabilidade financeira e transparência.

Experiências gratuitas

A Sicredi Pioneira promoverá o Festival 120 neste final de semana, na Praça Theodor Amstad, em Linha Imperial, Nova Petrópolis. Sempre das 9h às 21h, o evento reunirá diversão, música, cultura e gastronomia, proporcionando 120 experiências gratuitas à comunidade. Entre as atrações de destaque está o show da banda gaúcha Nenhum de Nós, no sábado, às 19h30min; e a apresentação da Família Lima, no domingo, às 19h30min.

Reformando a escola

A Polo Films, produtora de plásticos flexíveis, firmou parceria com a Prefeitura de Montenegro para reformar a Escola Municipal Bernardino Luís de Souza. Há mais de dois anos a empresa desenvolve parceria com a escola, que correria o risco de ser desativada por problemas estruturais. A colaboração é liderada pelo comitê de ESG da Polo Films, que empreende diversas benfeitorias aos alunos e suas famílias.

Inovação no agronegócio

A PwC adquiriu o AgTech Garage, maior hub de inovação aberta do agronegócio no Brasil e um dos maiores do mundo. Fundado em 2017, o hub conta com mais de mil startups conectadas a centenas de clientes de toda cadeia do agronegócio. Com a aquisição do AgTech Garage, a PwC passa a ser a única empresa no seu setor de atuação a prover para seus clientes soluções inovadoras em toda a cadeia do Agro.

Responsabilidade social

A Fundação Escola Superior do Ministério Público do RS recebeu o Selo Instituição Socialmente Responsável pela quinta vez consecutiva. A honraria é concedida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e certifica a participação na 18ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular.

Câmara adia taxação do sol

A Câmara dos Deputados aprovou no começo da noite de terça-feira o projeto de lei 2703/22 que altera a lei 14.300/22, popularmente conhecida como "taxação do sol", acrescentando 12 meses ao prazo para que micro e minigeradores de energia elétrica possam solicitar acesso à rede de distribuição sem perder os atuais benefícios. Com 343 votos sendo 260 a favor e 83 contra, o projeto de lei seguirá para o Senado que pautará o tema e discutirá o texto em plenário. Caso seja aprovado, caminhará para sanção presidencial e alterará, definitivamente, a lei nº 14.300/22.