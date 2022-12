Mudança de nome e conteúdo

A retomada do nome Bolsa Família em substituição a Auxílio Brasil não é apenas mudança de nome, mas de conteúdo. É o resgate das principais características do antigo Bolsa Família, com suas condicionantes. Já o Auxílio Brasil como vinha sendo praticado é apenas apoio financeiro, em detrimento de uma política pública que habilite o carente ou necessitado a sair desta condição. Segundo a ex-ministra Tereza Campello, o Bolsa Família é atuação coordenada com o Sistema Único da Assistência Social (Suas), é parceria e pactuação com municípios e estados, é retomada do acompanhamento das condicionalidades em educação, para garantir o direito à escola e retomada do acompanhamento das condicionalidades em saúde, com acompanhamento médico e vacinação.

Jovens do DUXtec

O encerramento das atividades do DUXtec2022 - programa de fomento ao empreendedorismo de impacto socioambiental, idealizado pela Fundação Gerações - ocorrerá neste sábado, no Auditório 97A, do Tecnopuc. Os oito grupos selecionados para a etapa final participarão do café-pitch, no qual vão expor ideias de negócio. Ao todo, são 29 jovens de Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria.

Chocolate Lugano

A Chocolate Lugano acaba de escolher o local para abertura de sua 6ª unidade em Gramado. Fica na esquina da famosa Rua Torta e Av. Borges de Medeiros, junto ao novo Museu Major Nicoletti Filho, que conta a história do primeiro superintendente de Gramado e do próprio município. As demais lojas ficam na Av. Borges de Medeiros (três), Av. das Hortênsias (loja do Luguito) e dentro do parque temático de Neve Snowland.

Mais casas à venda

Porto Alegre é líder na Região Sul em ofertas de casas e terceira colocada no Brasil, atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo, conforme o Loft Dados, com dados anunciados em outubro deste ano em todas as capitais. Ela concentra 6% da oferta nacional, à frente de Florianópolis (SC), com 3%, e de Curitiba (PR), com 2,8%. Hoje, o mercado brasileiro tem mais de 1,5 milhão de casas à venda, 85% dos imóveis residenciais.

O PIB nacional e gaúcho

Embora cada entidade empresarial gaúcha tenha sua consultoria econômica própria, Fecomércio-RS e Fiergs coincidiram na análise do desempenho da economia nacional e local e nas estimativas para 2023. Enquanto a entidade do comércio e serviços projeta o crescimento do PIB nacional este ano em 2,8% e da indústria em 3,1%, para 2023 é em 1,3% e 1%. Já para o PIB local as duas entidades lembram que a estiagem e consequente redução da produção em 2022 deverão gerar um PIB negativo este ano, dimensionado pela Fiergs em -2,5%. Para 2023, a entidade do comércio e serviços projeta em 5,1% e da indústria em 5%, lembrando a base baixa para comparação.