Selo de bem-estar animal

A Fazenda RAR de Vacaria, idealizada por Ral Anselmo Randon, é a primeira da Região Sul a receber certificado de bem-estar animal, atendendo integralmente aos critérios avaliados, que envolveram a promoção das cinco liberdades dos animais, o uso racional de antibióticos e o bem-estar das pessoas que estão na fazenda atuando no entorno deles. Na RAR, os animais são livres de sede, fome e má nutrição; livres de desconforto e exposição; livres de dor, ferimentos e doenças; livres de medo e angústia e t~em liberdade para expressar comportamento natural.

Respeito pelos animais

O CEO da Fazenda RAR, Sergio Martins Barbosa, destaca que o certificado de bem-estar animal está alinhado aos valores que norteiam a empresa. "Não há progresso se não houver o respeito pelo planeta e pelos animais que nele habitam", pontua ele.

Revitalização do Paço

A partir deste dia 1 de dezembro, os porto-alegrenses poderão acompanhar a revitalização do Paço Municipal de Porto Alegre, com o patrocínio da Tintas Renner. Localizado no Centro Histórico da Capital, o Paço teve sua pedra fundamental lançada em 5 de abril de 1898, e a construção iniciou em 28 de setembro do mesmo ano. Sua conclusão data de abril de 1901, sendo ocupado a partir de 15 de maio daquele ano como sede da Intendência de Porto Alegre.

Noite Branca na Serra

A VIII Noite Branca de Garibaldi acontecerá no dia 15 deste mês, independente das condições climáticas. Até agora, 87 estabelecimentos confirmaram a participação. Durante a Noite Branca, as lojas inscritas ficam abertas até as 22h e oferecem atrativos especiais. É uma oportunidade de fazer as compras de final de ano no comércio local em uma noite diferente e ainda se divertir com a família, promovida por entidades locais. As inscrições seguem abertas até o meio-dia do dia 13 deste mês, exclusivamente on-line.

Novo Plano de Saúde

Uma das maiores companhias de saúde do Brasil, a Hapvida NotreDame Intermédica acaba de lançar seu primeiro plano de saúde empresarial, desde a fusão, em janeiro, entre o Sistema Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica. Voltado para empresas a partir de cem vidas, incluindo dependentes, o "Nosso Plano Integrado" será aceito em 20 estados de todas as regiões do país e no Distrito Federal.

O sucesso da Flowork

A Flowork, líder no segmento de coworking na Região Sul, finaliza 2022 com motivos para comemorar. Entre as conquistas estão duas novas unidades inauguradas em Porto Alegre e Curitiba (PR). São 7 mil metros quadrados de operação distribuídos entre as quatro unidades. Além disso, a Flowork lançou a FlowVentures, braço da empresa com focoem investir em startups, e que já aportou recursos na Pet Shop Control e na COPE Soluções. Os sócios Daniel Pocztaruk, Daniel Goldsztein, Lourenço Paiva e Luis Napoleão celebram os resultados alcançados junto de clientes e parceiros nesta quinta-feira, na sede da empresa, em Porto Alegre.

A dificuldade de fazer projeções

Não está sendo fácil o trabalho dos consultores econômicos das entidades empresariais fazer projeções para 2023 nos tradicionais almoços de fim de ano, na falta da indicação dos principais nomes do novo governo federal, com destaque para os ministros da área, como o da Economia ou da Fazenda e seus programas. É o caso da Fiergs, hoje. O consultor da Fecomércio-RS, Marcelo Portugal, baseou suas projeções na PEC de R$ 198 bilhões fora do limite, em tramitação no Congresso Nacional por iniciativa do presidente eleito Lula. O ideal é que as entidades promovessem estes encontros no mês de janeiro.