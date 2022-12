Apenas lojas temporárias

O Prataviera Shopping, de Caxias do Sul, realiza pelo terceiro ano consecutivo o projeto Prata Pop-Up - Lojas temporárias, que tem por objetivo aproximar marcas de diferentes nichos e públicos do consumidor final. O projeto visa oportunizar aos participantes a comercialização dos produtos novos ou sazonais; testar um mercado emergente; remanejar estoques e aumentar a consciência de marca com o grande diferencial de permitir que o negócio mantenha os custos indiretos acessíveis ao locar espaços de varejo. A iniciativa antecede a temporada de festas de final de ano. O tempo mínimo de locação é de 10 dias.

Garden Park Gramado

Inaugurada semana passada a mais nova atração na serra gaúcha. É o Garden Park Gramado, uma extensa área de 138 mil m², que faz uma proposta aos seus visitantes: viver uma experiência única junto à natureza exuberante. Idealizado pelo empresário André Tissot, fundador do Grupo Sierra, o empreendimento foi pensado, projetado e executado durante três décadas, após visita a Toronto, no Canadá.

Sports Bar Caxias do Sul

O Ahrea Sports Bar, recém-inaugurado em Caxias do Sul, já é ponto de encontro dos apreciadores de esportes e dos sabores oferecidos pela Microcervejaria Imaculada, drinks, petiscos e pizzas. Localizado em um complexo esportivo, permite aos clientes estender a jornada de lazer em uma experiência com telão.

Fritz & Frida ampliada

As linhas de produtos Fritz & Frida seguem recebendo novas opções de sabores, embalagens e gramagens para os mais de 12 mil pontos de venda que comercializam seu mix. Além do Rio Grande do Sul, os produtos também já estão presentes em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. As novidades da vez estão nas linhas de chás e pepinos em conserva.

Investimentos em Pelotas

Formalizado o contrato de financiamento junto ao BRDE, a prefeitura de Pelotas se prepara agora para realizar um conjunto de obras para qualificar a mobilidade urbana em diferentes bairros. Os investimentos de R$ 12,4 milhões contemplam, além de duplicações de vias e drenagem, a modernização do sistema de iluminação pública da cidade.

Visibilidade às carnes para venda

O Bistek Supermercados, com unidades em Porto Alegre e Torres, no Rio Grande do Sul, e em 20 cidades de Santa Catarina, lança uma série de ações com o jornalista e influenciador digital Duda Garbi, para garantir maior visibilidade ao setor de carnes em suas lojas. Com frigorífico próprio, a rede monitora de perto todas as etapas de produção, da criação do rebanho, embalagem dos cortes à oferta ao consumidor. Na campanha, assinada pela Agência Global, de Porto Alegre, Garbi será o embaixador da linha especial de cortes britânicos.