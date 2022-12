Masson faz suas ecobags

Enquanto Porto Alegre e outras cidades discutem a proibição de sacolas plásticas no comércio, tem loja sendo pioneira no seu segmento. É o caso da Ótica Masson que já confecciona suas ecobags nas seis lojas do Estado, com vistas à "economia de reutilização", compartilhando com cada cliente a consciência da responsabilidade ambiental. "É o início de um movimento que pode ser aplicado em diferentes lojas, todas com o mesmo intuito. Não dá para pensar só em custo, é preciso ter uma visão de futuro e um comprometimento com as próximas gerações", explica Gustavo Maia, CEO da marca. Um bilhão e meio de sacolas plásticas são consumidas no mundo por dia e levam mais de 450 anos para se decompor.

Um Fórum de Inovação

O Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos, de Novo Hamburgo, promove hoje o 8º Fórum IBTeC de Inovação. Entre os palestrantes, o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs e Tecnopuc, Jorge Luis Audy. Na segunda parte do fórum, o painel "Inovação e competitividade na empresa" tem como painelistas Andrea Kohlraush, presidente da Calçados Bibi, e Marcelo Reichert, CEO da FCC, com seus cases e é mediado por Susana Kakuta.

Surfland Brasil em 2023

A Surfland Brasil - Clube e Resort em construção em Garopaba (SC) confirma a entrega do projeto para outubro de 2023 com a chegada dos contêineres para a montagem da piscina de ondas artificiais, atrativo principal do complexo de multipropriedade. Os maquinários foram enviados diretamente da Espanha, pela Wavegarden, responsável por fornecer a tecnologia para a piscina de ondas. Com obras iniciadas em abril de 2020, o projeto comercializado no formato de multipropriedade está em fase final de vendas.

Pela economia competitiva

Termina nesta quinta-feira a segunda etapa do projeto RS Avança, realizado pela Amcham - Porto Alegre, a partir das 8h30min, na sede da entidade, e que contará com a presença do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e do CEO do South Summit Brasil, Thiago Ribeiro. Trata-se de projeto que visa criar os melhores caminhos para acelerar a competitividade da economia gaúcha.

Anuário de Investimentos do RS