A Copa do Mundo Bourbon

Os shoppings da rede Bourbon estão com diversas ações de Copa do Mundo. O Bourbon Wallig recebe a Mini Copa de Futebol de Botão, com final marcada para o próximo sábado, das 10h às 16h. Em paralelo ao campeonato, o shopping promove também oficinas gratuitas para ensinar o futebol de botão e jogos amistosos entre o público. E para preparar os pequenos para os jogos da seleção brasileira, os Bourbons Wallig, Assis Brasil e Country irão realizar pinturinhas nos rostos das crianças, que estarão sendo feitas junto às arenas de troca de figurinhas, com início sempre duas horas e meia antes de cada jogo.

A agência Mãe de Deus

A Unicred Porto Alegre e o Centro Clínico Mãe de Deus assinam hoje contrato de locação do espaço que dará lugar às novas instalações da agência Mãe de Deus (rua Costa, nº 30). A inauguração está prevista para abril de 2023. Com 25 anos em atividade, a agência Mãe de Deus está prestes a atingir a marca dos 1,5 mil cooperados. Sua carteira de investimentos é superior a R$ 130 milhões e a carteira de crédito ultrapassa os R$ 45 milhões.

Programa Tampinha Legal

No ano em que completou seis anos, o programa Tampinha Legal atingiu a marca histórica de 1 mil toneladas de tampas plásticas recolhidas, o equivalente a 83 carretas de matéria-prima, que se transformaram em R$ 2,3 milhões destinados integralmente às 309 entidades assistenciais participantes. Até o momento existem 3,1 mil postos de coleta distribuídos por oito estados e Distrito Federal.

Exatron 38 anos de mercado

Líder no mercado de sensores de presença e relés fotoelétricos no Brasil, a Exatron completa 38 anos de mercado. Em 2021, a empresa, que tem sede no Parque Canoas de Inovação, foi eleita como a marca mais vendida de relés para iluminação, minuteria e sensores de presença. A Exatron também foi reconhecida, em 2022, como uma das 50 empresas mais inovadoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Lojas Pompéia em Xanxerê

Conhecida por democratizar a moda, a Lojas Pompéia inaugurou semana passada mais um ponto de venda em Santa Catarina, na cidade de Xanxerê, no oeste do Estado. A loja tem 650 metros quadrados que oferece aos clientes um mix completo de produtos e disponibiliza ainda seu exclusivo serviço de consultoria de moda gratuito, além de outros como o cartão Pompéia e a Possibilita: os serviços financeiros especiais para clientes. Trata-se da 8ª operação catarinense da Pompéia, que ainda prevê a inauguração de mais uma loja no Estado, na cidade de Tubarão, para esta quinta (1).

Clínica de cirurgia plástica

O cirurgião plástico Felipe Borges acaba de inaugurar a clínica L'avance, com a proposta de ser um hub de saúde e estética multidisciplinar conectando profissionais de excelência para uma solução completa de alto padrão. O espaço se localiza em uma casa revitalizada da rua Dr. Vale, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Pop Center abre espaço 'instagramável'

A partir de agora todos os que circularem pelo Pop Center de Porto Alegre terão um lugar especial para registrarem uma boa foto para as redes sociais. O espaço "instagramável", que nada mais é do que um ambiente decorado, organizado e sugestivo, vai ser inaugurado nesta quinta-feira (1), às 11h, no Bloco da Orla, último bloco de lojas do prédio. Na ocasião, o Sexteto Festivo da Banda São Marcos, que existe há 31 anos e é mantido pela Escola Luterana São Marcos de Alvorada RS), fará uma apresentação. A ideia do espaço vem de uma desconstrução feita pela CEO Elaine Deboni.