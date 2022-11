Um chopp para cada gol

A Mark Hamburgueria celebra a Copa do Mundo ao lado dos torcedores da seleção brasileira. E para deixar a festa ainda melhor, ela vai transmitir todos os jogos do Brasil, garantindo rodada de chopp por conta da casa para cada gol brasileiro. O cardápio também ganhou novidades, como a criação do Burger do Chef Brasil com molho especial e a calabresinha acebolada com cachaça. Todas as porções vêm com valor promocional, além de opções de combos de burger com piscina de cheddar e chopp a preços especiais nos dias de jogos. As transmissões e promoções valem para as unidades da Cidade Baixa, Auxiliadora e Boulevard Laçador.

O fast food de Waffle

A The Waffle King primeira rede de fast food de Waffle da América Latina acaba de inaugurar no Bom Fim de Porto Alegre sua centésima unidade do Brasil, justamente no estado onde a história da rede se iniciou. Enquanto isso, a The Waffle King registrou nos primeiros 10 meses um faturamento de R$ 65 milhões e sua expectativa é encerrar o ano com R$ 80 milhões, dobrando o valor em 2023.

Mostra da Street Art

Reunindo nomes atuais da Street Art no Brasil, a Vila Roubadinhas, primeiro food hall a céu aberto de Porto Alegre, recebe até este sábado a I Mostra da cidade. A exposição traz uma diversidade de artistas (gaúchos e nacionais), técnicas e estilos. Realizada em parceria com o Banrisul, tem a curadoria da Urban Arts.

Reciclagem x alimento

O Plastitroque, iniciativa da Braskem para incentivar a reciclagem, arrecadou 4,02 toneladas de resíduos sólidos, em 2022, que foram trocados por 1.208 kits de alimentos em escolas públicas. A ação aconteceu em Rio Grande, Nova Santa Rita, Triunfo (duas edições) e Porto Alegre, beneficiando 1.267 jovens e seis cooperativas de reciclagem.

Inauguração Unicred

A instituição financeira cooperativa Unicred Região dos Vales inaugura hoje uma sala de negócios no Hospital Unimed, de Novo Hamburgo, e referência em atendimento médico da região. A cooperativa apresenta a nova unidade em período de crescimento contínuo, hoje representando mais de 6 mil cooperados, com 10 agências e uma sala de negócios, mais de R$ 400 milhões de ativos e um faturamento superior a R$ 80 milhões anuais.

Os 30 anos da IBC Borrachas

No aquecimento para as comemorações dos 30 anos de fundação, a IBC Borrachas tem previsão de fechar o ano com alta de 15% nas vendas. Para 2023, a expectativa é aumentar a produção e ampliar a atuação para outros continentes. Com atendimento exclusivo para pequenos e médios negócios, a IBC é especialista em perfis de borracha esponjosos, maciços, guarnições extrusadas e perfis autoadesivados.