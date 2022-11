A pesquisa de final de ano da Fecomércio-RS reforça o que já tinha sido verificado em outras pesquisas: as mulheres presenteiam mais, mas gastam menos. Entre os presentes mais escolhidos para a data, destaque para artigos de vestuário (66,2%), brinquedos (40,8%) e calçados (10,4%). Em relação a compras na Black Friday, 50,6% dos entrevistados referiram que pretendem fazer também compras de Natal na ocasião. A amostra da pesquisa foi composta pelos 48,7% dos 790 abordados que responderam que pretendiam presentear na data. O público-alvo foram consumidores entrevistados no período de 05 a 24 de outubro de 2022 na principal cidade de cada macrorregião do Estado: Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas.

Mais tempo em casa

Os brasileiros estão saindo de casa cada vez mais tarde, na faixa etária de 25 a 34 anos, um aumento de 137% entre 2012 e 2022. É o que aponta o material "Todo o tempo do mundo: para além da idade", edição de novembro do Data Stories, conteúdo temático mensal da Kantar IBOPE Media - divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia.

Doação de monitores

A Elipse Software de Porto Alegre acaba de doar mais de 80 monitores para a UFRGS. A ideia é que eles sejam direcionados a dois projetos do Zenit - Parque Tecnológico da UFRGS, cujo objetivo em comum é o de promover o recondicionamento de computadores usados. Uma vez consertados e testados, são repassados a estudantes, associações, comunidades indígenas, ONGs, entre outras pessoas e órgãos sem condições de possuírem tais equipamentos, numa ação de apoio à inclusão digital.

Boulevard Assis Brasil

No Boulevard Assis Brasil, os visitantes poderão assistir aos jogos do Brasil diretamente de um telão localizado na sua praça de alimentação. O shopping também preparou o "Momento pequeno torcedor", que destinou um espaço para as crianças se divertirem enquanto os pais assistem aos jogos, com gincana da copa, oficina de bandeiras, campeonato de bafo, pinturinhas de rosto temáticas e esculturas de balões, com orientação de promotores.

A rede Blue Sol no RS

A rede Blue Sol Energia Solar - empresa com 13 anos de experiência e pioneira no setor de energia solar fotovoltaica - anuncia o início das atividades da 20ª franquia no Rio Grande do Sul. A nova operação fica em Porto Alegre e, com ela, a rede chega a 316 unidade no Brasil. A empresa está aumentando sua atuação em todo o território nacional para atingir todos os estados brasileiros e chegar à marca de 500 unidades, entre abertas e contratadas, até o final de 2022.

Guaraná e bergamota

A Fruki Berga, primeiro produto sazonal da Fruki Bebidas, só foi produzida durante o inverno, mas ainda dá o que falar. O refrigerante de guaraná e bergamota é o Lançamento do Ano segundo a premiação Carrinho Agas 2022. É a quarta vez que a empresa é agraciada na categoria, mostrando sua capacidade de inovação permanente. Já a Água da Pedra é, mais uma vez, o Fornecedor de Água Mineral do Ano. A entrega dos troféus será hoje.

Móveis Uultis na Mostra Glass Home

A Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval, está em três ambientes da Mostra Glass Home de Novo Hamburgo (RS) até 18 de dezembro com produtos que apresentam o design exclusivo da empresa. A proposta desta edição é conectar o interno com o externo em um bosque de mais de 16 mil m², o que vai ao encontro do DNA da Uultis, que traz peças inspiradas na natureza e utiliza materiais naturais e madeiras de origem renovável em suas criações.