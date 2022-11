Investimentos no Litoral

O verão promete ser agitado para as Incorporadoras TGD e Vanguard, que se unem novamente e chegam ao litoral gaúcho após sucesso de empreendimento lançado em 2021 na Capital, o Mood Central Parque. As duas marcas desembarcam em Xangri-Lá projetando o melhor momento para negócios imobiliários no Litoral. A estimativa é chegar a R$ 200 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), incluindo o primeiro lançamento, o Wave Home Resort, um condomínio fechado de lotes de 240m2 a 417m2, 80% dos quais voltados para o lago artificial que será construído.

Gastronomia gaúcha

A revista Sabores do Sul apresentou esta semana durante jantar na Sogipa, os vencedores da 15ª edição do seu prêmio, considerado a maior eleição da gastronomia gaúcha. O Grupo Press, da criativa Carla Tellini, venceu em 7 categorias - a maior conquista da noite- Press Café; Bah Restaurante; Cantina do Press; Ô Xiss; Press Bar; Presstisserie e Press do Cais estão entre as marcas premiadas na cidade.

Ação em condomínios

A Auxiliadora Predial está promovendo uma ação voltada para a sua área de condomínio durante a Black Friday. Com marcas parceiras como Panvel, Leroy Merlin, Unicontrol e Claro, a imobiliária oferece uma série de benefícios a síndicos e moradores do RS e São Paulo em três frentes: corretora de seguros, parceiros para moradores e parceiros para condomínios.

Controle das entregas

A indústria gaúcha Martiplast, especializada em utensílios domésticos, viu o índice de performance logística (SLA) dobrar no período de um ano com o uso do Sistema TMS Entregou, solução desenvolvida pela eSales que possibilita acompanhar a quantidade e qualidade das suas entregas, sobretudo quanto ao lead time acordado. Segundo o supervisor Mailson dosSantos, o monitoramento dos relatórios elevou o indicador de 43% 88% no período.

A força da tecnologia

A engenheira eletrônica Lúcia Mees fala nesta sexta-feira sobre o futuro das cidades no Smart Cities Park, em Nova Petrópolis. Gerente da IPM Sistemas, ela vai mostrar como a tecnologia aumenta a eficiência e melhora o atendimento. Bento Gonçalves viu o volume de acessos aos serviços oferecidos de forma digital saltar de 997 mil para 2,7 milhões em um ano.

Interação entre humanos e robôs

O avanço da automação industrial vai significar a perda de empregos? Para Paulo Drews Jr., membro sênior do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), maior organização profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, não há o que temer. Segundo ele, o futuro da tecnologia está na interação entre seres humanos e máquinas, através dos robôs colaborativos, programados para usarem a força para cada tipo de atividade.