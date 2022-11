Só veículos 100% elétricos

A partir de agora, a JAC Motors é a primeira (e única) marca a oferecer somente veículos 100% elétricos no Brasil, abrindo mão de modelos movidos por motores a combustão. "Sempre dissemos que a mobilidade elétrica não era somente um argumento de marketing da JAC Motors e que estávamos levando a sério esse novo business. Acreditamos nisso e por aqui resolvemos descontinuar os últimos modelos a combustão para ter foco absoluto em veículos 100% elétricos", explica Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil. Hoje, a família de produtos 100% elétricos é de 15 veículos: são 4 automóveis, 1 picape, 4 vans e 6 caminhões". E vai aumentar em 2023.

A recarga de carro elétrico

A CIC Caxias é sede da primeira estação de recarga de carro elétrico numa entidade de classe. O novo ponto de carregamento de Caxias do Sul, que é o quinto da Rota do Veículo Elétrico do RS, chega em projeto capitaneado pela Magnani Luz e Energia em parceria com a Marcopolo e Sicredi Pioneira. Na inauguração, nesta segunda-feira (21), o presidente Celestino Loro, destacou que a iniciativa se conecta aos propósitos da Casa, de apontar tendências dentro do conceito ESG.

A venda de espumantes

A expectativa da Cooperativa Vinícola Aurora de Bento Gonçalves é aumentar em 17% suas vendas de espumantes apenas nos meses de novembro e dezembro deste ano ante igual período de 2021 com a comercialização de 100 mil caixas da bebida (450 mil litros). A previsão otimista é amparada pelos dados já registrados em 2022. De janeiro a outubro, a empresa vendeu 4,1 milhões de litros, expansão de 11,32%, e 37,12% comparado a 2020.

Contra violência doméstica

A advogada Lisiana Carraro, doutora em políticas públicas para mulheres que sofrem violência doméstica, participa da programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, de Novo Hamburgo. Neste dia 25, ela participa da plenária do COMDIM que fará a abertura do evento. E nos dias 29/11 e 05/12, realiza um workshop para motoristas e cobradores de ônibus para combater a importunação e abuso sexual no transporte público.

Sobre o Novembro Azul

O Grupo São Pietro Saúde realiza, ao longo de novembro, diversas palestras gratuitas em empresas de Porto Alegre e Região Metropolitana, sobre o Novembro Azul, em alusão ao câncer de próstata. A ação alcançou mais de 2 mil pessoas e integra os projetos de responsabilidade social e saúde preventiva do grupo.

O uso fracionado de hotel

O Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences, em Canela, está lançando o primeiro projeto de uso fracionado da rede Kempinski no mundo. Em sistema exclusivo, o proprietário adquire escrituras imobiliárias com direito de propriedade em parte — de acordo com o período que pretende estar no local — e tem acesso a todos os espaços e serviços do hotel operado pela bandeira de luxo mais antiga da Europa. É como morar em apartamento onde o cliente é dono, pagando só o equivalente à fração adquirida.

Esculturas Parque de Nova Petrópolis

Um dos principais atrativos turísticos de Nova Petrópolis, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio realiza diversas iniciativas para facilitar o acesso à cultura por meio da visitação ao rico repertório da exposição. Entre elas, está o incentivo a estudantes da cidade para viverem a experiência de conhecer mais sobre a história da imigração germânica por meio de 80 esculturas. Somente este ano, mais de 1,5 mil alunos das escolas da região estiveram no parque, dos quais 500 puderam conhecer o atrativo gratuitamente.