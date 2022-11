A rede Hospital do Dente

A OdontoTop Hospital do Dente - rede de franquias odontológicas completas - abriu 13 unidades na região Sul do País em 2022 e inicia a expansão nacional. Até dezembro mais quatro unidades serão inauguradas e, para o próximo ano, a meta é acelerar o ritmo com pelo menos 20 operações em diferentes estados do Brasil. Com 10 anos de mercado, hoje são mais de 60 franquias, 300 dentistas e cerca de 500 colaboradores ligados diretamente às operações, atendendo cerca de dois mil clientes mensalmente, com faturamento anual de R$120 milhões. A sede da rede é na cidade de Maravilha em Santa Catarina.

Atendimento Domiciliar

Presente em Porto Alegre, Caxias do Sul e Torres, a ACG Home Care segue crescendo no Rio Grande do Sul. A empresa especializada em atendimento domiciliar inaugurou, neste mês, uma nova unidade em Canoas, que passa a atender, também, o Vale do Sinos. Entre os tratamentos oferecidos estão acompanhamento de idosos, pós-internamento hospitalar e cuidados paliativos.

Sicredi Festival 120

A Sicredi Pioneira promoverá nos dias 9, 10 e 11 de dezembro o Festival 120 com a temática "É hora de celebrar o passado com olhos no futuro", sempre das 9 às 21h, na Praça Theodor Amstad, em Linha Imperial, Nova Petrópolis. Buscando levar diversão, cultura e boa gastronomia a toda a família, todas as atividades são gratuitas e o estacionamento será no campo da Sociedade Concórdia ou nas ruas laterais à praça.

A redução de jornada

A Metadados, empresa caxiense de tecnologia e serviços para a gestão de Recursos Humanos, iniciou em novembro o programa de redução da jornada de trabalho de seus colaboradores, sem redução de salários, oferecendo qualidade de vida aos talentos internos. Na prática, o funcionário deverá registrar o ponto só quando houver situações diferentes como atrasos, saída antecipada, horas extras ou faltas.

O frango é do Brasil

A realização da Copa do Mundo deu visibilidade mundial ao pequeno país do Qatar, incluídas suas relações comerciais com Brasil, do qual importa 70% do frango que consume. E, com o evento da Copa, essas importações deram um salto de 67% em receita nos 10 primeiros meses do ano e 40% em volume, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Desperdício do lixo eletrônico

Apenas 3% do lixo eletrônico produzido na América Latina é descartado corretamente e o restante, 97%, não é monitorado, embora possa conter materiais de alto valor, como ouro e metais, que poderiam ser recuperados, segundo pesquisa da ONU. O estudo aponta o desperdício de US$ 1,7 bilhão ao ano, além dos danos ao meio ambiente. O Brasil é o quinto maior produtor mundial de lixo eletrônico e deve descartar mais de 2,5 milhões de toneladas somente neste ano.