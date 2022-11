A sustentabilidade dá lucro

O Grupo Ramarim, com sede em Nova Hartz, trabalha há anos fortemente para aprimorar suas práticas sustentáveis, e, em 2022, recebeu o selo Diamante, certificação máxima do Programa Origem Sustentável. Todo esse comprometimento também gerou um saldo positivo para o grupo. Ao longo do ano, a calçadista economizou aproximadamente R$ 20 milhões com as boas práticas ambientais. Hoje, 100% dos resíduos são reciclados ou reaproveitados, dos quais 52% são transformados em energia, e 48% reciclados ou reaproveitados de alguma forma no processo fabril. As sobras são transformadas em novos componentes para calçados, sejam de couro ou material sintético.

Tendências de consumo

A Criteo, empresa de Commerce Media, realizou uma pesquisa e descobriu as principais tendências de consumo para a Black Friday e o Natal. O estudo mostra que 76% dos brasileiros planejam comprar presentes online neste fim de ano e 65% deste total através de seus celulares. Mas, o levantamento também revelou que outros 22% vão manter a tradição e comprar nas lojas físicas.

A cerveja sem álcool

Apesar de ainda representar uma parcela discreta do consumo total do mercado, a categoria de cerveja sem teor alcoólico foi considerada uma das mais bem-sucedidas nas vendas ao varejo em 2021. Segundo levantamento da Euromonitor International para o Sindicerv, esse segmento registrou volume de 284,6 milhões de litros, um aumento em 44% em relação ao ano anterior.

Descontos de até 60%

Válida até o dia 27 deste mês, a Beauty Week do Boticário conta com ofertas de até 50% em mais de 700 produtos. Mas, a partir desta segunda-feira e até dia 27, outros produtos selecionados alcançam até 60% off. Pela primeira vez, a marca terá o prazo médio de entrega de apenas dois dias úteis, garantindo envios 50% mais rápidos.

Wineclass da safra 2015

Completando sete anos, o Vineria1976 de Porto Alegre realiza nesta terça-feira, a partir das 19h30min, sua Wineclass com vinhos da safra 2015 - ano em que a casa começou a operar. Desde então, o espaço promove mensalmente uma degustação descontraída, com temática distinta. A desta terça será conduzida por Artur Farias, educador, formado pela PUC/Chile em Vinhos Chilenos.

Fórum internacional de locadoras

Referência em serviços e tecnologia para o mercado de seguros e transportes, a gaúcha Delta Global participa do 17º Fórum Internacional das Locadoras, em São Paulo, nos dias 22 e 23 deste mês. O CEO Nicolas Galvão palestra sobre os serviços disponíveis às locadoras. A Delta administra hoje mais de 500 mil veículos no País, e mantém parceria com o setor de locadoras, oferecendo soluções relacionadas a serviços de assistência 24h, rastreabilidade, monitoramento e gerenciamento de manutenção.