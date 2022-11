A retomada dos eventos

O Gramado e Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias supera, em apenas 10 meses deste ano, o número de eventos captados no ano passado todo. E, até o final do ano, é possível aumentar a diferença, já que há 24 atividades em prospecção. Durante o ano, foram lançadas 68 candidaturas para transformar a região no principal destino de congressos, seminários, palestras e feiras, das quais foram captadas 22 e outras 17 receberam seu apoio. A entidade realizou ainda 29 visitas técnicas em locais possíveis de sediar eventos, além de participar de 21 reuniões para sua aproximação de associados e parceiros.

Cervejaria Edelbrau

Primeira cervejaria artesanal do Brasil a gerar a própria energia através de placas solares, a Cervejaria Edelbrau, entre 2018 e 2022, já neutralizou 49 toneladas de CO², gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global. O valor equivale a 375 árvores plantadas e 256.349km rodados. A empresa possui 251 placas instaladas na sua sede, em Nova Petrópolis.

Próteses mamárias

A FCC, indústria gaúcha com sede em Campo Bom, que cria soluções para o mercado calçadista e outros, tem entre seus principais propósitos mudar o mundo através de seus materiais. Pensando nisso, a empresa doa desde 2017 Elastômero Termoplástico TPE para o Hospital de Câncer de Franca (SP), que faz próteses mamárias para as vítimas do câncer de mama. Ao longo deste período a empresa já doou quase 500kg, e o Centro de Voluntários da Saúde da cidade estima que mais de mil mulheres foram beneficiadas.

O São Pietro Saúde

O Grupo São Pietro Saúde, referência em locais oftalmologia e urologia do Sul do País, apresenta sua nova marca como parte estratégica de reposicionamento no mercado, com o mote 'Medicina que inova cuidando de você", voltada para todas as unidades do grupo, exceto o Hospital Banco de Olhos, que terá o conceito "Tradição com olhar para o futuro". Assinado pela Órbita, a nova marca representa a evolução da instituição.

A TI para o futebol

A Federação Paulista de Futebol, com mais de 80 anos de história, une agora tradição e modernidade na sua jornada para a tecnologia em nuvem. A LGTI monitora todos os nossos servidores, nobreaks e geradores, conta o gerente de Tecnologia, Osni Dantas. Além disso, recentemente a empresa também passou a realizar o monitoramento de todos os links que ligam a Federação aos estádios de futebol. Afinal, a entidade promove 4.5 mil jogos por ano em várias categorias. E, hoje, todos os campeonatos são eletrônicos.

Vestibular na FMP

A FMP está com as inscrições abertas para o vestibular de verão até esta segunda-feira. A prova acontecerá no dia seguinte, terça, 22, das 19h às 22h, em formato online. Para realizar a inscrição é necessário preencher formulário disponível no site da instituição (www.fmp.edu.br.) A divulgação dos aprovados está prevista para a próxima quarta-feira.

Empregos na indústria calçadista

A indústria calçadista brasileira teve a melhor performance em geração de empregos desde 2015, com 44 mil postos de trabalho até setembro deste ano. Há mais motivos para comemorar. Segundo dados da pesquisa Carat Insights Tendências de Meios de Pagamento, realizada pela Fiserv, líder global em pagamentos e tecnologias de serviços financeiros, a intenção de compra de calçados na Black Friday, que acontece neste mês, cresceu 11% sobre a edição de 2021, passando de 37% para 48%. Bom para o RS, segundo maior produtor por pares, que deve ser impactado se isso se concretizar.