A Artecola multilatina

A Artecola de Campo Bom (RS) promove nesta quinta-feira, a partir das 9h, o Encontro de Fornecedores, evento multilatino com a presença de 180 participantes e transmissão online entre os países onde a empresa mantém operações industriais - Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. "Iremos apresentar o novo momento da Artecola, nossos planos de futuro e, principalmente, reforçar os vínculos que nos unem, bem como nossa identidade multilatina" destaca o presidente executivo, Eduardo Kunst. A propósito, Artecola é a união do sobrenome da família Kunst, traduzida do alemão, que significa "arte", somado à "cola", seu principal produto.

Banco Família corta juros

O Banco da Família, especializado em microfinanças, reduziu a taxa de juros da linha de crédito para saneamento básico em novembro. Os recursos podem ser usados para construção de banheiros, abertura de fossas, compra de caixa d'água, ligação de imóveis à rede de abastecimento ou ao sistema de esgoto, entre outras. A instituição também cortou parte dos juros para financiar reforma, compra e construção de moradias.

Pop Center aos domingos

O Pop Center Porto Alegre estenderá seus atendimentos no mês de dezembro, abrindo nos dois domingos, antes do Natal. A iniciativa surgiu para contemplar o público que trabalha durante a semana e, muitas vezes, tem apenas o domingo para se dedicar às compras de Natal. O Pop Center tem 700 lojas, divididas em vestuário, calçados, brinquedos, cosméticos e eletrônico.

Despedida do carro Gol

Maior líder de vendas no mercado automotivo brasileiro de toda a história, o Gol alcança a aposentadoria e terá sua produção encerrada agora em dezembro. A campanha de despedida conta com a participação dos jogadores de futebol Fred e Gio Queiroz, que protagonizam um amistoso entre o carro mais querido do Brasil e o Novo Polo.

Turismo na Vinícola Salton

Quem insere a Vinícola Salton no roteiro de enoturismo na Serra Gaúcha terá acesso a uma nova experiência que promete aliar bons espumantes, gastronomia e natureza. O Passeio a cavalo e Piquenique na Vinícola Salton é uma novidade entre as atrações disponíveis na sede da empresa, que fica em Tuiuty, no interior de Bento Gonçalves. O primeiro passeio ocorre neste sábado .

Tutti Secchi agora é venda direta

Com a pandemia, muitas empresas adaptaram seu modo de atuar para se recuperar. Esse o caso da Tutti Secchi, indústria de alimentos de Porto Alegre com destaque para frutas secas e oleaginosas, que, do B2B, atendendo restaurantes, bares, hotéis e serviços de alimentação, resolveu ampliar seu modelo de negócio para o B2C direto ao consumidor com preços de fábrica. E agora reforçada com a loja online no site da empresa.