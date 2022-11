Fritz & Frida em expansão

Após iniciar a comercialização de seus produtos para fora no Rio Grande do Sul, Fritz & Frida fortalece sua presença em Santa Catarina ao formalizar parceria com a rede Atacadão. Tendo iniciado sua expansão em abril de 2022 para o mercado catarinense, Fritz & Frida já comercializou mais de 330 toneladas de produtos no estado vizinho, contemplando 150 itens do mix da marca. A parceria com a rede Atacadão iniciou em agosto deste ano, com a venda de oito produtos Fritz & Frida: feijão preto, lentilha, pipoca, amendoim, sagu, polenta e as massas tipo caseiras nos cortes pappardelle e talharim médio.

O Natal da Aurora

É neste sábado, 19 de novembro, que o Papai Noel irá descer de rapel a imponente fachada da fábrica de suco da Vinícola Aurora no Vale dos Vinhedos, 100% sustentável e responsável por elaborar todos os seus sucos de uva integrais. O programa, destinado às crianças, será de muita diversão e surpresas das 16h às 20h em evento aberto ao público com a doação de um quilo de alimento não perecível.

Espaços da Femaçã

Já estão à venda os espaços para os estandes da XI Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial de Veranóplis (Femaçã), que acontece de 14 a 16 e de 20 a 23 de abril de 2023. Cerca de 160 pontos estão disponíveis para a comercialização, que destacarão as agroindústrias, vinícolas, comunidades veranenses, a gastronomia típica e a longevidade. Cada empresa poderá comprar no máximo dois locais.

Prêmio TOP1 Brasil

A Scoreplan, plataforma web para planejamento estratégico e orçamentário de empresas, com sede em Caxias do Sul (RS), conquistou entre mais de 4 mil empresas concorrentes pelo 2º ano consecutivo o prêmio Startup TOP1 do Brasil na categoria IndTech, promoção da 100 Open Startups, principal plataforma de open innovation da América Latina. A empresa, desta vez, também ficou entre as 50 melhores startups do Brasil no ranking geral.

Quinta da Estância

A Epcor Solar, uma das empresas gaúchas pioneiras no desenvolvimento de projetos de energia elétrica, irá instalar uma Usina Solar Fotovoltaica de 180 kWp, na Quinta da Estância, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Atendendo a valores e aos compromissos internacionais de sustentabilidade, a maior Fazenda de Turismo Rural Pedagógica do Brasil e a Estância das Oliveiras, agroindústria de azeites de oliva premiados internacionalmente, terão 100% de sua energia oriundos de fontes renováveis a partir deste ano.

Inauguração do bar

Sucesso em todo o País, o Sirène Fish & Chips, maior rede do segmento na América Latina, vai inaugurar sua primeira unidade em Porto Alegre neste sábado, na Cidade Baixa. Para participar da sua abertura, a partir das 14h, os primeiros clientes que chegarem no local receberão um cartão fidelidade que dará direito a 3 Chopes Pilsen (440ml), limitado a um copo no dia da festa e retornando mais duas vezes para retirar os dois restantes.

Paleta Atlântida dobra de tamanho

O maior churrasco de beira de praia do mundo, que acontece no Litoral Norte, já tem data confirmada para 2023, quando vai dobrar de tamanho. Já é a sexta edição do Paleta Atlântida e está programada para acontecer dia 28 de janeiro, na Praia de Atlântida, em Xangri-Lá. Depois de receber 3.500 assadores, distribuídos em 1 km de churrasqueira, em janeiro de 2022, o churrasco coletivo - onde assadores amadores e profissionais preparam carnes para os amigos - voltará no próximo ano com estrutura de 2 km, para receber até 10 mil participantes. A última edição atraiu um público de 20 mil pessoas.