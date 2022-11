O caminho dos alimentos

A gaúcha UnidaSul conquistou o prêmio Automação 2022, da GS1 Brasil, de São Paulo, na categoria Segurança do Alimento. O reconhecimento veio através do case da integração de informações de rastreabilidade dos produtos com a embaladora automática de bandejas, utilizado na indústria de vegetais minimamente processados. Assim, a partir de um QR Code encontrado nos rótulos, é possível ter acesso a todo o caminho percorrido pelos produtos até chegarem às gôndolas. A cerimônia de premiação ocorreu na quarta-feira. A Unidasul é a holding que administra o Rissul (varejo) e o Macromix (atacado).

IP Vale do São Francisco

Depois de brindar a Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (DOVV) em 2012 e a Indicação de Procedência (IP) da Campanha Gaúcha em 2020, a Miolo Wine Group celebra a conquista da Indicação de Procedência (IP) do Vale do São Francisco. Agora, todas as regiões onde a vinícola produz seus vinhos são reconhecidas como Indicações Geográficas (IGs).

Gramado e Teresópolis

As prefeituras de Gramado (RS) e Teresópolis (RJ) assinaram um Termo de Cooperação Mútua para o aprimoramento da gestão pública, especialmente por meio da cadeia produtiva ligada ao turismo, e para a ampliação da oferta de serviços e roteiros aos turistas. O documento estabelece seis metas conjuntas. A primeira delas é realizar uma missão técnica para a troca de experiências, bem como o inverso, levando agentes gaúchos à cidade carioca.

Poemas do economista

Um destaque nos lançamentos de livros da Feira do Livro de Porto Alegre é "Menino, Gaiola e Pássaro", obra póstuma do economista Roberto Marcantonio, organizada por sua companheira Eudoxia Machado. São 129 poemas, 88 deles selecionados ainda por ele e 41 pela Eudoxia. E também três músicas compostas por Flávio Oliveira a partir de poemas de Roberto, acessíveis no site www.libretos.com.br

Nova sacola retornável

A nova edição da sacola retornável dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card está sendo distribuída para os clientes dos cartões. A estampa conta novamente com o talento da artista plástica brasileira Kalina Juzwiak, que assina a ilustração pelo terceiro ano consecutivo. A sacola é um item versátil que pode ser usada em diferentes atividades do dia a dia e está sendo entregue para todos os clientes preferenciais que utilizarem os cartões no momento das compras, enquanto durarem os estoques.

Prêmios para Polo Films

A Polo Films, de Montenegro, produtora de filmes de Polipropileno Biorientado (BOPP), conquistou dois prêmios para o b-flex - BOPP com biodegradação comprovada. Em parceria com a Nugali Chocolates, de Pomerode (SC), e a Sulprint, de Santa Cruz do Sul (RS), ela venceu na categoria "técnico" do World Plastic Global Design Award, em São Paulo, e na categoria 'novos aditivos ou biomateriais' do Prêmio Plástico Sul Inovação e Sustentabilidade, em Caxias do Sul.