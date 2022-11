Black Friday e a Copa

O ano de 2022 trouxe uma coincidência inédita para o comércio. A Black Friday coincidirá com a realização da Copa do Mundo. Com isso, a sexta-feira mais quente do ano deve movimentar R$ 5,9 bilhões no e-commerce brasileiro, segundo a Federação Varejista do RS. A pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) aponta ainda que o número de pedidos online deve ultrapassar os 8,3 milhões. As categorias mais aquecidas este ano serão: telefonia, eletrônicos, informática, eletrodomésticos e eletroportáteis, moda, beleza e saúde.

Jazz com espumantes

No sábado, dia 19 deste mês, o 'blend' na Vinícola Courmayeur, no Vale dos Vinhedos, vai ser de muito jazz e espumantes. É para quem busca uma experiência a céu aberto, em meio à natureza, no embalo da boa música e espumantes para todos os estilos. O ingresso de R$ 30,00 dá direito a uma taça personalizada e a cinco shows ao vivo.

Trabalho competitivo

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Mesmo com a redução da taxa de desemprego no Brasil, conseguir passar pela quantidade de processos seletivos e manter um emprego é tarefa de esforço e dedicação individual fora do expediente. Entre as habilidades mais valorizadas pelos recrutadores estão as soft skills, que são as habilidades interpessoais de trabalho de cada um.

Autogeração de energia

Os investimentos privados em sistemas de geração própria de energia solar em telhados e pequenos terrenos atingiram R$ 32,7 bilhões só neste ano no País. Segundo mapeamento da WIN Solar, do Grupo All Nations, os recursos aplicados nos projetos em residências, comércios, indústrias e propriedades rurais saltaram de R$ 44 bilhões acumulados em janeiro para R$ 76,6 bilhões no final de outubro, crescimento de 74%.

Expansão da academia

A Perforce Estúdio EMS, de Porto Alegre, acaba de inaugurar a segunda unidade franqueada fora do Estado. Depois da operação em Campo Grande (MS), inaugurada em setembro, agora é a vez de Dourados, no mesmo estado, receber uma franquia Perforce. Com essa, são 11 unidades, e a empresa já prepara a 12ª para breve. A expansão da rede ganhou força durante a pandemia, principalmente, pelo modelo de academia compacta e com atendimento individualizado.

O Alambique Embarcadero

O Cais Embarcadero traz à Porto Alegre, de 10 a 13 deste mês, mais um evento atento aos movimentos da economia do Estado. É o Alambique Embarcadero, que celebra o mundo da aguardente e da cachaça. Ao todo serão apresentados nove alambiques de diversas cidades gaúchas e mais de cem rótulos. Nos estandes, os participantes poderão conhecer mais sobre o processo de fabricação, degustar e adquirir diferentes produtos. O evento é das 14h às 21h e a entrada é franca.