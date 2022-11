Selo Ouro ao Grupo Fleury

O Grupo Fleury, detentor das marcas Weinmann e Serdil, conquistou o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG). A certificação é uma forma de distinguir as companhias que contribuem para o combate das mudanças climáticas e publicam seu Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa no Registro Público de Emissões. O documento permite às empresas reconhecerem o impacto que causam ao meio ambiente e busquem formas de se tornarem mais sustentáveis. No caso do Fleury, o documento analisa as atividades de 242 unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte e Maranhão e Distrito Federal.

Dados não acessíveis

O Relatório de Governança e Empoderamento de Dados de 2022, da Quest Software, com apoio do Enterprise Strategy Group (ESG), mostra que 42% das empresas em todo o mundo estão com mais da metade de seus dados inacessíveis. Por outro lado, a mesma pesquisa identificou que, mesmo diante da dificuldade, 41% dos entrevistados sabem que a tomada de decisões depende, sobretudo, de referências precisas e confiáveis, provenientes desses dados ocultos.

Lançado Sebraeverso

O Sebrae Nacional acaba de anunciar o lançamento do Sebraeverso, criado com o apoio do DOT Digital Group, para ensinar aos empreendedores o que é o Metaverso, de forma prática e imersiva. O ambiente oferecerá diversos conteúdos, trazendo aos seus visitantes jogos educacionais, vídeos interativos, interações interpessoais, entre outras coisas.

Horta Comunitária

A Horta Comunitária Joanna de Ângelis, projeto social que visa transformar a vida de famílias carentes de Novo Hamburgo, inaugura, no dia 19 deste mês, a reforma do chamado Prédio Verde. Recuperado com o auxílio de voluntários, empresas e comunidade, o prédio abrigará, segundo o presidente Gilmar Dalla Roza, atividades como judô, teatro, biblioteca, oficinas e atendimento da assistência social para mais de 120 crianças e suas famílias.

Vinho Amitié Viognier

A vinícola gaúcha Amitié, idealizada pela sommelière Andreia Gentilini Milan e pela enóloga Juciane Casagrande, acaba de lançar o Amitié Viognier, um branco aromático, encorpado, elegante e versátil. Sempre em busca de proporcionar novas experiências aos consumidores, as sócias assumiram o desafio de produzir um Viognier na Serra Gaúcha, onde a uva - de origem francesa - brilhou. Sua edição está limitada a 12 mil garrafas.

O Projeto iFood Pedal

Com 7 milhões de pedidos feitos por bicicletas compartilhadas, o projeto iFood Pedal, parceria exclusiva entre iFood e Tembici, já está gerando impactos positivos no meio ambiente de seis cidades brasileiras. Em dois anos de operação, mais de 18 mil entregadores se cadastraram no projeto, que conta com mais de 2,5 mil bikes elétricas pelas cidades de Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília.

Os cartões por aproximação

Os cartões de crédito e de débito mais atuais oferecem a opção de pagamento por aproximação. Eles utilizam a tecnologia NFC (Near Field Communication) para permitir transações sem necessidade de inserir o cartão nas máquinas de pagamento da forma tradicional e, em muitos casos, até dispensam a digitação de senha. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o uso deste cartão cresceu 384%. Uma em cada quatro compras presenciais feitas com cartões de crédito é por aproximação, e a expectativa do setor é que, até o fim do ano, metade das transações presenciais seja realizada com o uso desta tecnologia.