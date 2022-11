O marketing de influência

O Boticário, Quem Disse, Berenice? e Eudora dão mais um passo em direção à capacitação e transformação de revendedoras em influenciadoras digitais como ferramentas para alavancar a venda direta. A estratégia surge a partir de estudo conduzido pela Cupom Válido mostrando que 43% da população afirma já ter realizado compras por influência de uma celebridade ou influenciador digital. "Mas para isso é indispensável ter uma visão ampla do negócio, desenvolvendo melhores conexões no relacionamento com seus clientes", afirma o diretor executivo Gustavo Fruges. Desenhada a partir do projeto-piloto lançado em 2021, a capacitação oferecida pela plataforma da escola de negócios, Conquer, já tem mais de 50 mil inscrições.

Sebrae RS entre os Tops

O Sebrae RS venceu o prêmio Top Ser Humano, promovido pela ABRH-RS, na modalidade Desenvolvimento: comunicação, mobilização e reconhecimento, com o case "A transformação digital como estratégia de comunicação interna para conexão entre o Sebrae RS e seus colaboradores". O prêmio será entregue em jantar e cerimônia de premiação dia 23 deste mês ,no Grêmio Náutico União.

Parceria internacional

Líder em tecnologias digitais na Serra Gaúcha, a Ezoom realiza parceria estratégica com a QuesttonóManyOne, empresa especializada em consultoria híbrida de estratégia e design para ampliar o portfólio de serviços às empresas da região e do Brasil. A Ezoom Digital Experience, sediada em Caxias do Sul, atua desde o ano 2000 no mercado digital e comunicação.

Só pagamentos digitais

Informações do Relatório de Varejo feito pela Adyen, em parceria com a KPMG, dão conta que 41% dos brasileiros já utilizam só formas de pagamentos digitais para suas compras, sem usar dinheiro ou cartões físicos. O estudo ouviu mais de 2 mil pessoas no País.

Atendimento físico CEEE

A CEEE Grupo Equatorial vai contar com um ponto de atendimento físico no Super Feirão Zero Dívida, dia 18 deste mês, sexta-feira, última oportunidade de participar do evento organizado pela CDL POA. Os clientes serão atendidos na av. Júlio de Castilhos, 377, Centro Histórico da Capital, das 8h30min às 17h30min. Até lá, também é possível realizar acordos pelo site https://superfeiraozerodivida.com.br.

Mostra itinerante Porto a Porto

A marca gaúcha de mobiliário Dell Anno dá sequência à campanha em que homenageia o arquiteto português Álvaro Siza, com uma mostra fotográfica itinerante, que irá de "Porto a Porto". A Exposição Singular que registra sua grande obra no Brasil, a Fundação Iberê Camargo, começará em Porto Alegre nesta quinta-feira e após passar por cidades brasileiras terminará na cidade do Porto, em Portugal - onde vive o arquiteto - em junho de 2023, quando ele completa 90 anos.