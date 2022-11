É na tarde-noite deste sábado a Avaliação Nacional de Vinhos da excelente safra 2022, no Parque de Exposições de Bento Gonçalves (FundaParque). Trata-se de um evento anual desde 1993 e, portanto, já em sua 30ª edição. E, por isso, será uma edição especial, com novidades: o formato híbrido - presencial e virtual - com transmissão simultânea, a mudança do regulamento acompanhando o surgimento de novas regiões produtoras e o lançamento do livro com a história dos 30 anos. Serão 1,6 mil participantes, sendo 700 no presencial e 900 em suas casas, que adquiriram os kits com as mesmas 16 amostras de vinhos e enviadas pela ABE, organizadora do evento.

Coleta de 524 amostras

Durante 12 dias - de 22 de agosto a 2 de setembro -, 16 profissionais da cadeia produtiva da uva e do vinho, especialmente enólogos, foram a campo para coletar nos tanques de aço inox ou barricas de carvalho, as 524 amostras inscritas por 69 vinícolas na 30ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2022. Elas vêm da Bahia, Minas Gerais, RS, Santa Catarina e São Paulo.

Brakem tem 305 vagas

A Braskem oferece 305 vagas em cursos de capacitação profissional para pessoas em vulnerabilidade social. São quatro projetos na construção civil, caldeireiro, artes e bordado e empreendedorismo. As oportunidades abrangem os municípios de Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita e Rio Grande, alguns dos quais já com inscrições abertas.

Produto mais inovador

Fabricante de alimentos artesanais e especializada na liofilização de alimentos, a Lyovibes, de Taquara, conquistou o 2º lugar na categoria Produto Mais Inovador da América Latina no concurso StartUp Innovation Challenge da Food ingredients South America (FiSA). É o "Tiras Crocantes de Frango com Batata Doce Liofilizadas", um snack para ser um lanche rápido e saudável.

Um leilão beneficente

A ABS-RS promoverá nesta sexta-feira, a partir das 13h, um leilão de lotes de um vinho especialmente elaborado para a ocasião, com transmissão ao vivo pelo YouTube da entidade. É um corte feito sob a curadoria da ABS-RS com a adesão de uma dezena de vinícolas e resultou no vinho Chimas Corte Singular 01. Os lances poderão ser dados ao vivo no leilão de forma presencial e pelo WhatsApp (54) 9999-08964. Toda receita é para o Imama-RS.

Projeto mobiliário de luxo em Gramado

A Wert Estada & Co., incorporadora de Gramado, prepara o lançamento de um ousado e luxuoso projeto imobiliário com a assinatura de dois grandes nomes do mercado nacional. É a OSPA Arquitetura, grupo de arquitetos e engenheiros que assina alguns dos principais projetos do mundo, e o premiado designer Jader Almeida. Seu nome será Gorjeio e é o primeiro projeto da OSPA em Gramado e o primeiro projeto assinado por Jader Almeida no RS.