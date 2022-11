Um canteiro de obras feminino

A desigualdade de gênero no mercado de trabalho, especialmente na Engenharia Civil, existe. Mas para a TGD, construtora referência no mercado imobiliário porto-alegrense, a história é bem diferente. A empresa desponta quando o assunto é mão de obra feminina. Além de ser dirigida por uma mulher, a engenheira civil Marcia Sirotsky, única a exercer a função de presidente no ramo na cidade, totaliza 80% de mulheres à frente da equipe de engenheiros e técnicos da construtora. O mais interessante é que não foi uma estratégia pensada. É consequência natural de mercado. No quadro de funcionários fixos da TGD não é diferente, 50% dos colaboradores são mulheres.

Exames gratuitos Unicred

Ainda em ação alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção do câncer de mama, o Instituto Unicred RS e a Unicred Ponto Capital realizaram nos últimos dias um encontro no Royal Plaza Shopping de Santa Maria. Foi para oferecer descontos em consultas e exames junto com 150 vouchers para exames gratuitos de mamografia, brindes e outros agrados.

Mediação e arbitragem

Maurício Góes, sócio TozziniFreire, será o mediador do painel sobre Mediação e Arbitragem no Direito do Trabalho. O evento da ASRDT acontece de forma presencial nesta sexta-feira, às 14h, na Escola Judicial do TRT-4. No painel, a juíza Ana Paula Kotlinsky Severino, o advogado André Jobim de Azevedo e o desembargador e vice-presidente do TRT-4 Ricardo Martins Costa.

Vendas na Black Friday

A wap.store, plataforma de e-commerce, realizará de forma gratuita um webinar que trará ações para auxiliar e-commerces no alcance de resultados de sucesso na Black Friday. Será às 14h do dia 8 de novembro e irá abordar estratégias eficazes para conversão até o pós-venda.

Sicredi Pioneira 120 anos

A Sicredi Pioneira promoverá nos dias 9, 10 e 11 de dezembro das 9 às 21h na Praça Theodor Amstad na Linha Imperial, Nova Petrópolis o Festival 120 com a temática "É hora de celebrar o passado com olhos no futuro". É para levar diversão, cultura e boa gastronomia ao maior número de famílias de associados de forma gratuita. Entre as atrações do evento, estão confirmados os shows da banda Nenhum de Nós e da Família Lima.

A volta dos acidentes de veículos

O mercado segurador já retornou aos gaúchos no seguro auto em sinistros diretos R$ 1,4 bilhão entre janeiro e setembro, para uma arrecadação de R$ 1,6 bilhão. Em igual período de 2021, foram indenizados R$ 984 milhões. Esta elevação se dá de forma majoritária com o aumento dos acidentes, já que roubos e furtos caíram. O presidente do Sindsegrs, Guilherme Bini, alerta que só 30% da frota é segurada e que um acidente pode comprometer o orçamento familiar.