Expansão para os EUA

A Zallpy Digital, empresa de software com sedes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e 500 funcionários, projeta internacionalizar suas operações em 2023. Focada no mercado global, planeja expandir o negócio para os Estados Unidos (EUA) e abrir uma sede em Atlanta, na Geórgia, ainda no primeiro semestre. Não à toa, seus principais executivos, o CEO Marcelo Castro, o diretor Tiago Soldá e o team leader Marcelo Scheidt, acabam de visitar os mais importantes polos de tecnologia da cidade e também de Greenville, na Carolina do Sul. "O momento é perfeito para expandir a atuação no mundo. O Brasil possui profissionais de excelente qualidade e que custam, para os EUA menos que a mão de obra local", destaca Castro.

O Brasil é referência

O Brasil é referencia mundial em Odontologia, com mais de 330 mil profissionais formados, 46,6% a mais do que os 219.575 de 2010, além de quase 210 mil auxiliares e técnicos de prótese dentária e saúde bucal, conforme o Conselho Federal de Odontologia (CFO). Ou seja, há um cirurgião-dentista para cada 450 habitantes quando a OMS recomenda um para 1.2 mil pessoas.

Grêmio inaugura hotel

O Grêmio, em parceria com a Atlantica Hospitality International, e a Melnick, inaugura oficialmente a partir das 19h desta terça-feira o primeiro hotel temático de clubes de futebol no Brasil. É o Park Plaza Moinhos 1903, na Doutor Timóteo 577, em Porto Alegre, que servirá como concentração para a comissão técnica e atletas até o final da temporada de 2025.

Proximidade da Copa

A Criteo, empresa global de Commerce Media, analisou as vendas online nos últimos meses no País e apontou crescimento em itens eletrônicos. A compra online de home-theaters e projetores subiu 155% no Brasil sobre igual período de 2021. Este aumento, segundo executivos da empresa, pode ser associado à proximidade a Copa e como os brasileiros se preparam para os jogos.

A Mostra Glass Home

As principais tendências da arquitetura e decoração estão na Mostra Glass Home, em Novo Hamburgo, que segue até 18 de dezembro e busca conectar o interno com o externo em bosque superior a 16 mil metros quadrados. Entre os 25 ambientes assinados por escritórios de arquitetura renomados, os visitantes podem usufruir de espaços funcionais, sendo um restaurante e um parador piquenique, além de quadra de beach tennis.

Projeto Baú Literário no Sul

Com operação nos três estados do Sul, a Alliance One Brasil lidera investimentos em sustentabilidade: o projeto Baú Literário entrega livros para bibliotecas de escolas rurais, e o teatro ReciclaMundo conscientiza alunos na erradicação do plástico. Mais de 60 cidades estão sendo contempladas, via Lei de Incentivo à Cultura.