A eliminação das filas

Chegar a um hospital ou clínica para uma consulta ou exame e o atendimento ocorrer na hora marcada é para muitos algo mais perto de um desejo do que realidade. Essa pontualidade é o que acontece em 8 países que já utilizam a solução FilaVirtual, ferramenta de agendamento online que agora chega ao Brasil para evitar salas de espera. Com sede em NY, a Clear oferece soluções de acesso rápido e seguro a mais de 13 milhões de usuários e centenas de parceiros no mundo. A plataforma, adotada em hospitais, clínicas, bancos, governos, arenas e eventos superou 1 milhão de cadastramentos só em aeroportos e também está presente na Argentina, Peru e México.

Economia para juristas

O CMT Carvalho, Machado e Timm Advogados de Porto Alegre lançam às 19h desta terça-feira o livro "Economia - Conceitos Introdutórios para Juristas", escrito por Fernando Araújo, sócio que lidera a operação do CMT em Portugal, e destinado a advogados, juízes, procuradores, administradores e operadores do Direito em geral. A sessão de autógrafos é no auditório da sede do CMT.

Além da Black Friday

A PagBrasil e a Salesforce Commerce Cloud irão realizar às 14h desta segunda-feira, via YouTube, o Webinar "Muito além da Black Friday: retenha seus clientes com opções de fidelização e assinaturas". Será entre Ralf Germer, CEO da PagBrasil de Porto Alegre, e Audrei Moron, B2B Commerce Strategy Lead da Salesforce - uma das maiores plataformas de CRM e de e-commerce do mundo.

Recorde nos consórcios

O Sistema de Consórcios completou 60 anos em setembro e, pela nona vez consecutiva, bateu o recorde no número de participantes ativos em 2022, chegando a 9,12 milhões, segundo a ABAC. Ultrapassando o volume de participantes mensais e batendo recordes sucessivos, nos últimos dez anos o setor cresceu 56,1%. Só neste ano, a expansão chegou a 84,4%. De janeiro a setembro, foram registrados 2,95 milhões de adesões.

Qualificação para energia solar

De olho no aumento da demanda, a Aprendiz Solar, do grupo caxiense Voltatec, oferece cursos de qualificação para instaladores e vendedores de sistemas fotovoltaicos. Já foram capacitadas mais de 3,5 mil pessoas só no curso que ensina o passo a passo para a instalação. A qualificação em vendas ajudou a viabilizar mais de R$ 20 milhões em negócios.

Marca histórica

O Brasil ultrapassou nova marca histórica, a de 21,1 gigawatts (GW) de potência instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos, equivalente a 10,5 % da matriz elétrica do País. Segundo mapeamento, de janeiro ao início de outubro deste ano, a energia solar cresceu 52,2%, saltando de 13,8 GW para 21,1 GW.