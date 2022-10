Mulheres na construção

A construção civil ainda é vista no Brasil como um ambiente predominantemente masculino. Porém, a presença feminina é cada vez mais marcante. Apesar de ainda representarem parcela inferior a 20% do total no setor, pesquisas mais recentes indicam expansão significativa nos últimos anos. Dados do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), registram em 2020 um aumento de 5,5% de cargos com carteira assinada ocupados por mulheres. Em números, isso significa um aumento de 205.033 postos de trabalho em 2019 para 216.330 em 2020. Já conforme o IBGE houve entre 2007 e 2018 um crescimento de 120% no número de mulheres trabalhando nessa área.

A gestão de riscos

Acompanhar a velocidade das transformações digitais e de outras mudanças está entre os principais desafios de 89% das empresas brasileiras quando pensam em gestão de riscos, segundo a Pesquisa Global de Riscos 2022, realizada pela PwC, que ouviu mais de 3,5 mil líderes globais, incluindo o Brasil. No mundo, esta preocupação foi apontada por 79% das empresas participantes da pesquisa.

Sergs cresce 30%

A campanha de novos sócios da Sociedade de Engenharia do RS (Sergs) já resultou nos primeiros 20 dias em acréscimo de 30% da sua base. O objetivo é que mais profissionais de engenharia, arquitetura, geologia, agronomia e técnicos de nível superior tenham acesso ao ambiente de inovação viabilizado pela entidade. Fundada em 1930, tem duas sedes em Porto Alegre, no Centro Histórico e Pedra Redonda.

Revolução tributária

O Tax Group realizou mais de mil atendimentos na Fenalaw, feira paulista voltada às novidades e soluções tecnológicas do mercado jurídico, que aconteceu semana passada. Usando Inteligência Artificial, o grupo - com sede em Porto Alegre e São Paulo - agrega serviços de contabilidade tributária aos escritórios de advocacia fazendo com que a atuação seja ainda mais completa.

Problemas alemães

Dois problemas sérios chamaram a atenção do empresário Gérson Seefeld de Nova Petrópolis (RS) em viagem à Alemanha: o déficit de mão de obra e a inflação. "Tem lojas colocando cartazes pedindo por mão de obra e pagam 14 euros a hora. E a inflação passa a marca de 10% neste ano, a quinta maior do mundo", comentou.

A granola orgânica

Mãe Terra lança linha de granola com ingredientes cultivados livres de agrotóxicos e 100% vegana. As embalagens são 100% recicladas e recicláveis, com um visual repaginado e ainda mais sofisticado, uma inovação na categoria, reforçando também o compromisso socioambiental da empresa.

App para San Pietro

O Grupo São Pietro Saúde disponibilizou aos profissionais do seu corpo clínico e aos que atuam pontualmente com a entidade o aplicativo HMed. A ferramenta, disponível de graça, possibilita acessar informações sobre pacientes, resultados de exames, agenda de consultas, trocar mensagens com outros médicos e atualizar dados financeiros. A novidade integra as comemorações do Dia do Médico, celebrado em outubro.

Um novo andador posterior

A Mercur de Santa Cruz do Sul lançou recentemente um novo andador postreior para pessoas com dificuldade de locomoção. Voltar a ter autonomia, criar independência e ver o mundo como algo acessível são algumas das respostas viabilizadas através de pesquisa com usuários e profissionais de saúde. De alumínio, tem quatro rodas, sistema de travamento das rodas traseiras, rodas dianteiras que podem ser fixas ou giratórias e acessórios.