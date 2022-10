Fechadura digital 5 em 1

Destinada a arquitetos, construtoras de alto padrão, designers de interiores, entusiastas de tecnologia e eletrônicos, a fechadura digital de embutir FEB505 é a novidade da Soprano para 2022. Entre os diferenciais estão a biometria por impressão digital, senha numérica, cartão TAG e a chave mecânica com destaque para o aplicativo que permite criar chaves temporárias e com o controle de acesso e liberação de abertura de forma remota. Pode ser utilizada em portas de espessura entre 35mm e 80mm, permitindo cadastro de até 100 usuários. Já disponível para venda, pode ser adquirida em revendas especializadas de fechaduras.

A qualidade da água

A gaúcha Millenniun Tecnologia Ambiental (MTA) iniciou outubro com ótimas perspectivas para 2023 na assinatura dos contratos com a prefeitura de Belo Horizonte e a Corsan. Em BH, a empresa renovou por mais um ano o contrato para manutenção da qualidade da água da Lagoa da Pampulha. No RS, a participação na licitação da Corsan para fornecer o produto é a continuidade de um trabalho, que atende neste ano 23 cidades no tratamento de esgoto (ETEs) e desobstrução de redes coletoras.

O serviço Tudo Fácil

É hoje, às 11h, a cerimônia de abertura do Tudo Fácil Zona Norte, de Porto Alegre, no Bourbon Shopping Wallig. Situado no terceiro andar, o espaço oferece os serviços DetranRS, FGTAS/Sine, INSS, IPE Saúde, IPE Previdência e Procon.

Práticas sustentáveis

A Braskem e a plataforma Repense promoverão uma edição especial do Reciclando Ideias, para incentivar práticas sustentáveis. A ação será desenvolvida para funcionários públicos da prefeitura de Porto Alegre em duas edições: hoje, no Centro Administrativo, e amanhã, na Secretaria de Saúde. A ação integra a semana do Lixo Zero, da prefeitura da Capital.

Novo Chocoland Hotel

O novo Chocoland Hotel Gramado está com as primeiras 100 reservas abertas para hospedagens a partir de março de 2023, data de sua inauguração. Nelas estão disponíveis duas modalidades de suítes: Trufa e Choco Blanc. O Chocoland fica na principal avenida de Gramado, está com mais de 90% de suas obras concluídas e terá 7 mil m2 de área construída.

Primeira loja conceito da TIM

A TIM inaugura em Porto Alegre, amanhã, no Praia de Belas Shopping, a primeira loja conceito voltada à experiência dos clientes: moderna, convidativa e com equipamentos de última geração, espaços para bate-papo e coworking, com wi-fi e tablet. A nova loja reforça o conceito de omnichannel, em que o cliente pode experimentar acessórios e smartphones com a tecnologia 5G e até equipamentos para conexão de residências, através da Internet das Coisas. Coquetel às 14h.