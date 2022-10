Escritórios compartilhados

A Flowork, líder no Sul do País no segmento de escritórios privativos mobiliados em ambientes compartilhados, e a Goldsztein Patrimonial, focada no desenvolvimento de empreendimentos comerciais para locação, lançam uma nova operação em Porto Alegre. É a quarta unidade localizada no Madison Center, na Mostardeiro, em frente à sede atual da Flowork, no Green Office Caixeiros. A nova unidade já inicia com dois contratos assinados, com a norte americana McKinsey e com o Grupo Flex.

Os enólogos gaúchos

O Rio Grande do Sul é o maior formador de enólogos do País, somando 1660 técnicos, 92% dos profissionais brasileiros, a propósito do Dia do Enólogo, celebrado em 22 de outubro, segundo o último levantamento da Associação Brasileira de Enologia. Para a enóloga e sócia da Vinícola Veadrigo, de Flores da Cunha (RS), Fabiane Veadrigo, estes números se refletem na qualidade dos vinhos gaúchos.

Wine Outubro Rosa

O Vineria1976 promove mensalmente a WineClass - uma degustação descontraída de vinho. Cada encontro traz uma temática distinta, e, neste mês, os dias 26 e 28 serão dedicados ao Outubro Rosa, tendo exclusivamente rótulos de espumantes e vinhos rosé, com condução da sommelière Débora Kellermann. Pela 5ª vez, a receita dos ingressos será revertida 100% ao Imama-RS.

Seminário Econômico

A Fundação Família Previdência (FFP) realiza hoje na Pucrs o 24º Seminário Econômico. O evento contará com palestras sobre finanças pessoais e cenários macroeconômicos e políticos para o 2023 ministradas por nomes como Alberto Carlos Almeida, diretor do Instituto Brasilis, e Tiago Berriel, do BTG Pactual. Inscrições gratuitas pelo https://www.seminarioeconomico.com.br/site.

Estacionou e doou

O Praia de Belas Shopping realiza hoje mais uma edição do "Estacionou, Doou", onde toda a receita líquida do estacionamento será revertida ao Instituto Camaleão. A ação integra as ativações do Outubro Rosa, do empreendimento, que também promoverá às 19h um bate-papo aberto ao público sobre o combate ao câncer de mama.

Móveis finos nos EUA

A Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval de Dois Irmãos (RS), é destaque na High Point Market, que acontece até hoje na Carolina do Norte (EUA), uma das maiores feiras da indústria de móveis no mundo com insights sobre os produtos e designs que serão lançados nas próximas temporadas no mercado americano. A marca já participa de todas as edições da feira desde 2017, sempre apresentando lançamentos.

A rede ATP de Caxias

Conhecida pela ampla linha de suplementos e medicações manipuladas de uso geral e controlado em Caxias do Sul, a Rede ATP completa 11 anos lançando cinco produtos novos, sendo dois queimadores de gordura, dois pré-treinos e uma proteína aumentando para mais de 20 produtos o catálogo da linha própria. A empresa tem 4 unidades na cidade, 2 de suplementos e 2 farmácias de manipulação. E em abril deste ano inaugurou uma loja de produtos naturais em Porto Alegre.

As boas práticas de uma empresa

Tem muita gente perguntando como surgiu e o que significa a sigla ESG. Ela surgiu em 2004, quando o então secretário-geral da ONU Kofi Annan convocou 50 CEOs de grandes instituições financeiras, por meio de uma parceria entre o Pacto Global e o Banco Mundial, para discutir como integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. A publicação do evento Who Cares Wins originou, então, a sigla ESG (em inglês, Environmental, Social and Governance), diretamente relacionada às três práticas de uma organização atualizada.