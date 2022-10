Clima de Copa no Barra

O BarraShoppingSul vai sortear 30 cervejeiras estampadas sobre a temática de futebol na campanha "A torcida vibra com o Barra", que vai até 13 de novembro, com sorteio dia 19 de novembro. A arte foi criada pelos três artistas gaúchos Paula Plim, Stang e Renam Canzi - Casulo Estratégico. Para concorrer, os clientes precisam fazer compras no valor de R$ 250,00 e garantir um número da sorte. Todo o cadastro das notas fiscais deve ser feito pelo aplicativo Multi. Clientes Green terão seus cupons duplicados; e os Gold, quadruplicados.

Bradesco Seguros RS

Presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, participou sexta-feira passada de evento com lideranças do setor do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o executivo foi eleito Segurador do Ano. O estado é estratégico, por ser considerado o terceiro do País com maior nível de conscientização da população sobre a importância da proteção (Fenaprevi). O Grupo ocupa a 2ª posição de preferência entre os gaúchos para seguros de Vida e Residenciais.

Poderosos do turismo

A empresária e CEO do Grupo Brocker de Canela (RS), Any Brocker, está na lista deste ano dos 100 Poderosos do Turismo Panrotas como líder do turismo receptivo da Serra Gaúcha. Com publicações impressas, mídia digital, eventos e pesquisas, o Panrotas é referência na comunicação com o profissional de turismo no Brasil.

Os gaúchos na Feira K

O Sinplast-RS, dentro das ações de seus 40 anos, apoiou 20 indústrias associadas para visitação à Feira K, a mais importante de plásticos e borracha, que acontece até esta quarta-feira (26) em Düsseldorf, na Alemanha. É para ver de perto as novidades, tecnologias e cases do setor ao mais elevado nível mundial, com foco na economia circular. Em novembro, o Sindicato realizará o II AtualizaPlast, para compartilhar o que foi visto na K.

Um novo Spaccio RAR

A RAR empresa, fundada por Raul Anselmo Randon, apresenta um novo conceito de empório gourmet, bistrô e café no dia 28 deste mês. Atualmente, existem unidades da Spaccio RAR em Vacaria, Passo Fundo, Curitiba e São José dos Campos (SP). A loja tem mais de 500m² e funcionará como centro de distribuição para mais de 80 restaurantes e mercados.

Programação do Grupo Cortel

O Grupo Cortel realiza desde 2020 uma programação especial de 30 dias para ressignificar o Dia de Finados. A campanha 2022, "Raízes Eternas", faz uma analogia do processo do luto com os ciclos e transformações das árvores ao longo do tempo. No período, em todos os seus empreendimentos, há encontros inter-religiosos para debater assuntos como luto e saudade sob a ótica de cada religião. A entrada é a doação de 1 kg de alimento, em parceria com o Banco de Alimentos de Porto Alegre. Inscrições no site do Cortel.