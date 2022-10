Datas de fartura no varejo

Os dois últimos meses do ano estão recheados de datas propícias para o consumo. Além do Natal e Réveillon, a Copa do Mundo promete ser um período farto para o varejo. Soma-se a isso o fato de o evento esportivo começar cinco dias antes da Black Friday. Conforme levantamento da Nielsen com a Toluna, eletrodomésticos e celulares representam 59% e 57% dos desejos de consumo dos brasileiros para a Black Friday de 2022, seguidos do vestuário com 56%. Já um levantamento realizado em maio pela Behup relaciona o consumo da Copa do Mundo com a Black Friday nas categorias roupas e acessórios (20%), eletrônicos (15%) e compras de supermercado (14%).

A Primavera Moinhos

Termina hoje a campanha "Primavera Moinhos", do Moinhos Shopping, para celebrar a chegada da estação mais florida do ano. Na promoção, a cada R$ 500,00 em compras em qualquer loja participante da ação, o cliente ganha um lenço de linho da marca Richards, além de um número da sorte para concorrer a três vales-compras no valor de R$ 3,5 mil, que podem ser usados exclusivamente na loja Richards.

Fundação Tênis em SC

A Fundação Tênis acaba de chegar a Santa Catarina. A ONG já iniciou suas atividades em Florianópolis, com capacidade para atender 100 crianças. O novo núcleo está localizado na sede da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Catarinense de Tênis (FCT). Além de Florianópolis, a Fundação atende em 14 núcleos no RS e em São Paulo. São 1,5 mil meninos e meninas da rede pública de ensino que têm aula de tênis e aprendem os valores educacionais do Olimpismo.

SushiGo! por delivery

O SushiGo!, restaurante especializado em culinária oriental, de Porto Alegre, atualizou seu cardápio, mudou seu formato e atende agora apenas por delivery, às vésperas de completar três anos. O próximo passo é inaugurar mais uma unidade até o final deste ano, na Zona Norte de Porto Alegre, e para o primeiro semestre de 2023 uma terceira unidade na Zona Sul.

A Lovin está na Bienal

A Lovin Wine, startup de vinhos em lata de Porto Alegre, está na 13ª Bienal do Mercosul, na capital gaúcha até 20 de novembro, com a participação de 100 países de mais de 20 países e o tema Trauma, Sonho e Fuga. O evento criou exposições que buscam proporcionar ensaios de imersão por meio dos sentidos e da percepção. E a Lovin um brinde personalizado que será vendido nas lojas das galerias participantes.

O grupo gaúcho Herval

O Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS), participará pela primeira vez do RD Summit, reconhecido como o maior evento de Marketing e Vendas da América Latina, que acontecerá de 26 a 28 deste mês em Florianópolis (SC). Ele atua em segmentos variados de todo o País e tem mais de 20 marcas no seu portfólio. Destas, duas atuam na área de tecnologia e, por isso, estarão presentes no RD Summit: a iPlace Corporativo, especialista em soluções Apple para empresas, e a HT Solutions, especialista em soluções de infraestrutura de TI.

Miolo Sesmarias em pré-venda

O vinho mais conceitual do Grupo Miolo, o Miolo Sesmarias, um corte de seis variedades selecionadas na safra 2022 - Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Tannat, Tempranillo e Touriga Nacional - elaborado na Vinícola Seival, em Candiota, na Campanha Meridional, já está com sua pré-venda exclusiva aberta. Quem deseja investir nele que recém-começou sua jornada de amadurecimento pode aproveitar a Avant Première, que este ano lança condições em parcelas com percentuais que chegam a 55% de desconto. Serão só 7,2 mil litros.