Masson abre em Canela

A Masson inaugura nova loja no centro de Canela em um momento especial de reposicionamento e nova identidade da marca, com a qualidade que está presente há mais de 150 anos no Estado. "Temos uma relação muito especial com a comunidade da Serra, e levar esse novo modelo, onde os elementos da loja foram pensados para transpor aos clientes a identidade e o que a marca se propõe, faz com que reforce a nossa admiração pela região", explica o CEO, Gustavo Maia. A ótica realiza a tomada de medidas digitais e reúne as melhores marcas do mercado em óculos de sol e de grau, com modelos exclusivos.

Nova unidade RE/MAX

Cachoeirinha passou a ter cinco unidades da RE/MAX, marca líder em franquia imobiliária com a recém-inaugurada RE/MAX Lavoro. Já atuavam no município a LK Imóveis, Oben, Opportunity e Vetter. Agora são 14 as agências da RE/MAX na Região Metropolitana de Porto Alegre. No Estado todo, a RE/MAX RS se aproxima de 70 imobiliárias. Os masters franqueados Thiago Medeiros e Túlio Marques deram início à operação há cinco anos.

Uso de resina reciclada

A fabricante de máquinas SML utiliza, pela primeira vez, resina reciclada de pós-consumo da Braskem, que atende aos requisitos de filmes stretch de alto desempenho. A inovação - importante para a economia circular - será apresentada na Feira K 2022, a maior do setor de plásticos e borracha do mundo, realizada em Düsseldorf, na Alemanha.

A Mostra Elite Design

O escritório Arquitetura Combinada ficou responsável pelo banheiro funcional da Mostra Elite Design, que é anual e acontece no Clube de Regatas Guaíba de Porto Alegre até 13 de novembro. O espaço conta com diversos lançamentos, inclusive uma tinta criada especialmente para a mostra, que imita cimento queimado na cor preta.

Fábricas de brinquedos

Levantamento da Connect Smart Data revela que foram abertas 370 novas fábricas de brinquedos no Brasil apenas em 2022. O Sudeste concentra 60% dessas novas empresas, com destaque para o município de São Paulo, com mais de 30. O varejo, por sua vez, registrou a abertura de 3.678 pontos de venda especializados em brinquedos.

Prado Bairro-Cidade de Gravataí

Proposta pioneira no Estado, o Prado Bairro-Cidade de Gravataí completa cinco anos nesta sexta, data que será comemorada com um coquetel no Parador del Prado. Segundo o idealizador do empreendimento, Carlos Gerdau Johanpeter, o bairro se consolida em uma área de Gravataí, ao mesmo tempo em que se torna responsável pelo crescimento da cidade, uma fusão de inovação, tecnologia e oportunidades.