Convenção do varejo gaúcho

A partir de amanhã, a CDL de Santo Ângelo será palco neste fim de semana da Convenção da Associação Gaúcha do Varejo (AGV), reunindo empresários de todas as regiões do Estado em busca de mais conhecimento, networking e para reforçar a amizade criada com o associativismo. "Um encontro anual, que retomamos depois da pandemia, em um lugar histórico e cheio de inspirações", acrescenta Sérgio Galbinski, presidente da entidade. Entre os palestrantes, Otelmo Drebes, Juarez Meneghetti, Augusto Nardes, Ricardo Lemos e Oscar Frank.

A coworking da saúde

Completando seis meses de operação no Rio Grande do Sul, a DeltaMed, coworking exclusivo para as áreas da saúde, comemora a marca de 150 profissionais atuando em suas salas, em Porto Alegre e Canoas. Até o final de 2023, serão mais de 12 mil m² investidos em 15 unidades, com estrutura de alto padrão, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba.

Kisafix no México

A Kisafix, produzida pela Killing de Novo Hamburgo, está presente em uma das maiores feiras da indústria de couro e calçados da América Latina, a Anpic, que abriu ontem e vai até está sexta-feira, em León, no México, país onde possui uma fábrica. Suas tecnologias estão em mais de 440 milhões de pares de calçados produzidos anualmente em toda a América Latina. Em 2022, a marca também se tornou a primeira em adesivos para calçados do Brasil a receber o selo Origem Sustentável. A certificação é a única do mundo voltada para as empresas da cadeia calçadista.

Startup de seguros auto

Após chegar em todo o interior de São Paulo, Paraná e Florianópolis, a startup de seguros auto Justus - fundada pelo indiano Dhaval Chadha (CEO), pelo mexicano Jorge Soto (CTO) e pelo espanhol Antonio Molins, (Chief Scientist) - atinge Porto Alegre. "Nesta expansão, encontramos e firmamos acordos com oficinas nos grandes centros que suportarão os nossos clientes em caso de sinistro, sempre avaliando o padrão para termos qualidade no serviço. Definimos a precificação do estado e liberamos as regiões dentro do nosso aplicativo para conseguirem fazer a contratação", explica o VP de Operações, Alan Leal.

O Prêmio Equilibrista

A PwC Brasil realizou pela sétima vez a auditoria dos votos do Prêmio Equilibrista, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF Paraná). Em sua 37ª edição, o evento, que acontece no dia 27 deste mês, em Curitiba, reconhece os profissionais de finanças que se destacaram ao longo do ano com implementações e estratégias que levaram a empresa a outro patamar.

A Loft e a Predial juntas

A startup Loft e a Auxiliadora Predial, que atuam juntas há seis meses no Rio Grande do Sul, irão operar em parceria também em São Paulo, onde o grupo gaúcho é sócio da Neon Imóveis. Com o acordo, toda a base de imóveis da Neon, que ultrapassa cinco mil unidades na capital e ABC Paulista, passará a ser anunciada também no marketplace da Loft.

Associação Comercial e as eleições

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), presidida por Suzana Vellinho, está divulgando campanha de esclarecimento de seus propósitos para destacar o caráter apartidário da entidade, a propósito das eleições. São 12: livre iniciativa, economia de mercado, respeito às liberdades individuais, propriedade privada, prática da ética, legitimidade do lucro, preservação do meio ambiente, respeito ao Estado democrático de direito, estímulo ao empreendedorismo, promoção e incentivo à educação, cultura e esportes, formação de novas lideranças e respeito à dignidade humana.