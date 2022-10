Lavanderia 5àsec no Sul

A lavanderia francesa 5àsec, referência mundial no segmento, que já está no Brasil há 28 anos e se tornou líder no setor com 500 operações, tem um plano de expansão para a região Sul de 40 pontos em 30 cidades, investimento de R$ 12 milhões e geração de 150 empregos. É no sistema de franquias, em conjunto com empresários locais. No Paraná estão previstas sete cidades; em Santa Catarina oito, e 15 cidades no Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Leopoldo, Bagé, Cachoerinha, Erechim, Uruguaiana, Viamão.

A viticultura heroica

A Cooperativa Vinícola Garibaldi continua conquistando reconhecimento internacional: Medalha de Prata para seu Espumante Moscatel 2021 no 30º Mondial des Vins Extremes, realizado no Valle de Aosta na Itália. É a única competição no mundo dedicada aos vinhos produzidos pela "viticultura heroica", praticada em regiões de montanha ou de colheitas heroicas.

Grupo São Pietro Saúde

O Grupo São Pietro Saúde é uma das empresas mencionadas no livro Marcas do Rio Grande, do Grupo Amanhã, cujo lançamento acontece amanhã, a partir das 16h, no Centro de Eventos da Fiergs. A sessão de autógrafos contará com a presença do Dr. Luciano Zuffo e de Daniel Giaccheri, sócios-fundadores do grupo.

Maior projetista gaúcha

Considerada a maior projetista gaúcha de engenharia multidisciplinar para a indústria, a Axis Engenharia de Porto Alegre projeta dobrar para R$ 22 milhões o faturamento em 2023 e duplicar o corpo técnico para atender a alta demanda de projetos no pós-pandemia. Entre os clientes de peso Gerdau, Stihl, Taurus, hospitais Moinhos de Vento e Hospital São Lucas da Pucrs. A propósito, a empresa lança dia 1º de novembro seu programa de estágio em parceria com a Unisinos.

Vivar na Copa Equestre

A Vivar Sleep Center estará presente na 3ª edição da Copa Equestre Santa Thereza no Vila Ventura Eco Resort em Viamão no próximo fim de semana, com a participação de atletas hípicos dos três estados da Região Sul. Durante o torneio, que tem entrada gratuita, promotores da empresa apresentarão toda linha Vivar Sleep Center, em quiosque onde o público poderá testar os produtos e conhecer sua história.

Fruki ganha nova marca corporativa

Perto de completar 100 anos, a Fruki de Lajeado (RS) apresenta sua nova identidade. É para a Fruki Bebidas, pensada para fortalecer a marca, diferenciando-a da linha de refrigerantes e reforçando seus valores de qualidade, confiança e portfólio para todos os momentos do dia. A logomarca mescla F e B, numa paleta de cores que une o azul ao verde, como cor de apoio, remetendo à água, base dos seus produtos.