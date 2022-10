Reciclagem de embalagens

A Plastiweber, empresa sediada em Feliz (RS), acaba de completar 25 anos com mais de 5,9 bilhões de embalagens plásticas recicladas desde a fundação. O volume equivale a 130 mil toneladas de material, processadas e beneficiadas, por meio de um ecossistema que envolve cooperativas, escolas, varejo, brand owners, projetos socioambientais, entre outros atores. São 230 funcionários na sede e mais de 500 clientes no portfólio. A empresa já conquistou seis seis prêmios por suas embalagens desenvolvidas com material reciclado, além de ser homologada com cinco certificados nacionais e internacionais pela cadeia de valor promovida ao longo de todo o processo.

Máquina na Argentina

A Futur-Gom, empresa localizada em General Ramirez, na província de Entre Ríos, na Argentina, adquiriu um novo equipamento da Vipal Máquinas, braço da gaúcha Vipal Borrachas, que desenvolve e produz maquinários para processo de reforma de pneus. Desta vez, foi uma raspadora VR01 Smart Duo, que irá agilizar o processo de preparação dos pneus para a reforma. A empresa já contava com uma extrusora de ligação da Vipal Máquinas.

A Festa do Espumante

Mais de 43 mil pessoas já passaram pela Fenachamp em Garibaldi (RS) nos dois finais de semana de programação. Ao todo, 16 mil garrafas de espumante das 22 vinícolas participantes foram consumidas no período. O número de visitantes supera em 20% os registrados nos dois primeiros finais de semana da festa de 2019. O consumo também foi maior, crescimento de 32%. O evento segue até 30 de outubro de sexta a domingo.

O Dia da Inovação

Nesta quarta-feira, dia 19, é celebrado o Dia da Inovação. E o Brasil já pode comemorar a data, tendo em conta os últimos cinco anos, lembra Felipe Novaes, sócio e cofundador da The Bakery, empresa global de inovação, citando alguns dados. Exemplos: em 2018 nasceram os primeiros unicórnios brasileiros e hoje o País é líder em iniciativas bilionárias na América Latina; em 2019, outro avanço: o número de startups nacionais cresceu três vezes comparado a 2015.

Segredo da Tramontina

Foi investindo em tecnologia e em seus funcionários que a Tramontina conseguiu chegar onde está hoje, contou ontem na reunião-almoço da CIC de Caxias do Sul seu principal protagonista, Clóvis Tramontina. A empresa tem 111 anos, 10,8 mil funcionários, desenvolve e fabrica mais de 22 mil produtos em solo brasileiro nas nove unidades fabris, tem 841 robôs em operação, 37 laboratórios de pesquisas, está presente em 120 países e faturou R$ 10,9 bilhões em 2021.

Energia por assinatura

A demanda de energia solar por assinatura para atender sobretudo o setor de varejo e serviços deve alavancar o mercado de geração compartilhada nos próximos dois anos, segundo o Estudo Estratégico GD Remota, da consultoria Greener. Mas, a modalidade de geração distribuída remota vai exigir a construção de pelo menos 3,8 GW de usinas solares até 2024, com investimentos de R$15 bilhões.

Veículos elétricos mais baratos

Dois empreendedores gaúchos, Alexandre de Oliveira e Felipe de Oliveira, estão lançando no mercado os carros elétricos mais baratos do Brasil. Eles são os fundadores e diretores da autotech Mileto, cuja fábrica se localiza em Porto Real (RJ). E iniciaram comercializando os veículos para empresas que querem tornar suas frotas mais econômicas e sustentáveis. Custam muito menos do que as opções disponíveis hoje no mercado nacional, com motos a partir de R$ 17 mil, minitruck a partir de R$ 98 mil e carros a partir de R$ 100 mil.