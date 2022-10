Breve aqui

Palco de manifestações políticas, comícios e bandeiraços fixos ou móveis, o Largo Glênio Peres interrompeu o status de "tudo parado" e agora vê as obras do chafariz avançarem. Na sexta-feira, os caminhões de cimento fizeram sua parte e agora a área toma forma. Até os buracos de onde sairão os esguichos já estão alinhavados.

Por falar em chafariz...

O chafariz da Praça da Alfândega, que tem o Marechal Osório, seu cavalo e sua espada, permanecerá desligado para sempre? O espelho d´água era a alegria da molecada e também dos passarinhos. O problema é o vandalismo. Êta terra triste!

O mundo é um moinho

Como no samba do Cartola. Pelo menos o mundo brasileiro, cujas pás se movem loucamente ao menor vento. Também pode ser o mundo dos espelhos de Alice no País das Maravilhas, até o ponto em que ela se vê também do outro lado do espelho. De tanto fake em vídeo, o internauta/eleitor não sabe mais em que lado do espelho está. Difícil é achar um verdadeiro.

Estamos aqui

Seja quem estiver na frente na véspera do segundo turno, pode contar com o apoio irrestrito do Centro da Câmara dos Deputados. Sempre a favor do vento, sopre de onde soprar.

Proibido não proibir

A ingerência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do próprio Supremo Tribunal Federal (STF) em todas as irregularidades de áreas é tamanha que não é de duvidar que algum dia teremos que pedir licença para o Tribunal até para abrir uma carrocinha de cachorro-quente

Segredo de Polichinelo

Outro "sem querer querendo" é o PT dizer que ficará neutro entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite. Caciques petistas perpétuos como Olívio Dutra, Tarso Genro e outros já abriram o voto para Leite.

Mexíveis e imexíveis

Veremos, após a apuração dos votos, em que medida e quantidade o voto petista em Eduardo Leite desbalançou a balança. Onyx tem numérica e presumivelmente menos votos a receber de outros candidatos do espectro da direita. Mas o xis da equação mesmo será nos 20% de abstenções, se este percentual será imexível, aumentará ou migrará para um dos dois.

Mão que balança o berço...

Lulismo e petismo não são necessariamente a mesma coisa. E podem se chocar, caso Lula vencer a eleição. De um lado, os partidos mais à esquerda da colonização; de outro, a necessidade de abrir mão de pautas sagradas da esquerda para não sofrer boicote no Congresso, que é bolsonarista. É como se equilibrar com um só dedo em cima de uma melancia.

...e a mão que estapeia

É possível que o ex-presidente Lula, caso eleito, dê margem para algumas invasões de terras de parte do MST, para em seguida jurar que foi pego de surpresa. Na linguagem popular, essa estratégia leva o nome de dar o tapa e esconder a mão.

O Cerco, de Costa Franco

Falecido na semana passada, o historiador Sérgio da Costa Franco concedeu uma de suas últimas entrevistas ao documentário histórico, "O Cerco, uma guerra no Império". A produção é da Outubro Filmes, com roteiro e direção do jornalista Luiz Fonseca.

Renan Proença

Faleceu em Bento Gonçalves o empresário Renan Proença. Foi um dos maiores presidentes da Fiergs e um baita ser humano. Grande perda.

