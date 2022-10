Hub de inovação para eventos

Os empresários Márcio Spagnolo, Liliane Basso e Camila Surian receberam semana passada Luis Justo (CEO do Rock In Rio) no Tecnopuc para o lançamento da EvenTech, o primeiro hub de tecnologia do Brasil com soluções para o setor de eventos. Seu objetivo é desenvolver logísticas facilitadoras que promovam mudanças efetivas no setor e transformem a experiência dos eventos no futuro. A ideia nasceu do impacto da tecnologia na recuperação e ressignificação de eventos durante a pandemia. O setor registrou uma queda de 95% no faturamento em 2020, mas conseguiu se recuperar, levando empresas a crescerem até 400%. É um mercado de R$ 75,4 bilhões ao ano em consumo e R$ 4,65 bilhões em impostos federais, impactando 53 setores e movimentando R$ 1 trilhão, conforme a Agência Brasil.

Histórias Tramontina

O empresário Clovis Tramontina, que presidiu por 30 anos uma das maiores indústrias do País, é o convidado da reunião-almoço da CIC Caxias nesta segunda. Aos 66 anos, ele participa da série Histórias Inspiradoras e vai falar sobre o tema "Paixão, força e coragem".

Piccadilly São Paulo

A Calçados Piccadilly, de Igrejinha (RS), acaba de abrir sua segunda loja em São Paulo em apenas duas semanas, desta vez no Continental Shopping, seguindo o novo conceito desenvolvido pela marca para o seu modelo de franquias. A primeira funciona no Shopping Ibirapuera. Com isso, a empresa já tem 19 unidades pelo Brasil e sua previsão é abrir ao menos mais 10 franquias até o final do ano.

A Transcal capacita

A Transcal, empresa de transporte coletivo da Região Metropolitana, aposta na capacitação de seus colaboradores através de treinamentos que visam a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de suas habilidades. Ao longo de 2022, a empresa investiu no treinamento de colaboradores dos setores administrativo, operacional e de manutenção em suas áreas de atuação.

O novo Colégio Anglo

O Anglo, com mais de 20 anos de experiência em curso pré-vestibular, inaugura em 2023 uma nova escola de Ensino Médio. O Colégio Anglo será o primeiro da franquia do Sistema Anglo na capital gaúcha e terá como pilares uma perspectiva atualizada de ensino e aprendizagem e a gestão de sustentabilidade.

O repasse de custos dos pequenos

O aumento dos custos é o que mais tem dificultado a vida dos donos de pequenos negócios. Apesar disso, eles evitam repassar os reajustes aos consumidores. Conforme a primeira edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com o IBGE, só 9% deles repassaram integralmente a seus clientes a subida dos gastos operacionais, 43% não elevaram os preços e 47% fizeram repasse apenas parcial.