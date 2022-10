O Demander na Mercopar

Especialista no Brasil em venda recorrente do mercado B2B, o Demander é presença confirmada na Mercopar 2022. A empresa, sediada em Lajeado (RS), vai participar pela terceira vez da feira, de 18 a 21 de outubro, em Caxias do Sul, e quer aproveitar a oportunidade para mostrar as funcionalidades e diferenciais da sua plataforma de gestão comercial. O Demander completou 10 anos de atuação neste ano. Mais do que uma plataforma, é um software omnichannel, com aplicativo para Android e iOS, painel gestor, CRM, integração ERP's, B2B e B2C, dentre outros produtos. Atualmente, tem em torno de 5 mil clientes ativos no Brasil e na Colômbia e contabiliza R$ 40 bilhões em vendas anuais com o uso do software.

Energia solar no RS

Criada para abastecer 37 fazendas localizadas no Sul, a usina construída pela HCC Energia Solar é a maior usina de energia solar da região do Pampa gaúcho. O projeto está pronto desde 1 de junho de 2021, com potência de 1,2 Mw, 3038 módulos fotovoltaicos e 14 inversores. A usina abastece as fazendas do grupo Agroverde/Arroz Granjeiro, na cidade de Dom Pedrito. E o investimento foi de R$ 4,5 milhões.

Profissionais do varejo

A proximidade da Black Friday e das festas de final de ano deve aumentar em 40% a procura por profissionais da cadeia varejista, física e digital, sobre igual período de 2021, segundo levantamento da Page Interim. Entre as posições mais procuradas para atuação no comércio eletrônico estão o especialista de vendas, apoio de loja, caixa, estoquista e analista de e-commerce.

Brasil é 3º em podcast

O Brasil é o 3º país que mais consome podcast no mundo, atrás apenas da Suécia e Irlanda, conforme estudo da plataforma CupomValido.com.br com dados da Statista e IBOPE. Baseados nessa opção de canal em ascensão, muitos pequenos e microempreendedores preferem divulgar seus produtos e serviços, a partir desse formato de conteúdo digital.

Equilíbrio x segurança

Com o avanço do "quiet quitting" ou demissão silenciosa, a iStock realizou uma pesquisa neste Dia Mundial da Saúde Mental e descobriu que cerca de 44% brasileiros da Geração Z e Millennials estão mais focados em ter um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal do que em obter segurança no emprego.

A teleorientação veterinária

A telemedicina humana não chegou para ficar na vida dos brasileiros, afinal mais de 7,5 milhões de atendimentos foram realizados só no Brasil entre 2020 e 2021. Mas sua praticidade e economia conquistaram também os tutores de pet. Exemplo disso é a startup gaúcha TioChico, plataforma de teleorientação veterinária que completa 1 ano do início do projeto e que em apenas quatro meses de lançamento realizou mais de 4 mil orientações.