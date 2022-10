Aplicativo de condomínio

A Construtora Zagonel, de Lajeado (RS), lançou um aplicativo próprio para condôminos. É o Zagonel Atmos, que já está em uso no Aurora Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul (RS), e será implementada em todos os novos empreendimentos da empresa, que atua no RS e no Mato Grosso do Sul. O aplicativo permite falar com o síndico, autorizar a entrada de visitantes e prestadores de serviços sem estar em casa e até reservar horário nas áreas condominiais. No quesito segurança, trata-se de um aliado por contemplar câmeras de segurança e, inclusive, servir de alerta para quem tem filhos. Via aplicativo, os pais recebem uma notificação sempre que a TAG do filho acessar o condomínio, além de um vídeo de até 20 segundos com imagens da sua movimentação.

Guru da indústria 4.0

Professor do SC Johnson College of Business, de Nova York (EUA), o indiano Vishal Gaur vai participar do Painel Indústria 4.0 na Mercopar 2022, às 17h do dia 20 de outubro no Espaço Futuro. Ele abordará o tema "Como novas tecnologias já norteiam as mudanças da indústria".

O Enólogo do Ano 22

Associação Brasileira de Enologia (ABE) realiza desde 2004 o 'Enólogo do Ano', reconhecendo a importância do profissional num processo de votação aberto só aos associados. Este ano, já será eleito o 19º homenageado. A indicação pode ser feita pelo site até 14 deste mês e o resultado será conhecido dia 21, no Centro Empresarial de Bento Gonçalves, em jantar festivo alusivo ao Dia do Enólogo, comemorado no dia seguinte, data em que a entidade completará 46 anos.

Crianças no Boulevard

A rede Boulevard celebra o Dia das Crianças com uma programação especial. No Boulevard Assis Brasil, na terça-feira, dia 11, a partir das 16h30min, as crianças poderão participar de uma oficina de ballet que irá trazer os conceitos básicos da dança e, no dia 12, entre as 14h e às 18h, de uma gincana com circuito de brincadeiras. Já no Boulevard Laçador, no dia 11, às 20h, será realizada uma sessão de cinema ao ar livre com exibição do filme Moana. Toda a programação é gratuita.

Aventuras de Luguito

Com a chegada do Dia das Crianças, a Chocolate Lugano de Gramado entra no clima e anuncia o lançamento do jogo "As Aventuras de Luguito", inspirado no Super Mario e no Tom Corredor. Trata-se de um jogo eletrônico de plataforma criado pela própria equipe interna de marketing da Lugano e disponível para download gratuito nos dispositivos Android e iOS.

Brinquedos de Carros

Em mais uma parceria entre McDonald's e Disney, as crianças agora podem aproveitar momentos especiais de diversão em família com brinquedos de Carros na Estrada, da Disney e Pixar, nova série disponível no Disney . São 8 brinquedos que representam a série. Esta é a oportunidade perfeita de trazer de novo os personagens da Disney para estimular a imaginação dos pequenos, em antecipação ao Dia das Crianças.

Os 6 anos do Tampinha Legal

O mês de outubro é particularmente especial para o Tampinha Legal, que comemora seis anos de atividade e mil toneladas de tampas plásticas transformadas em mais de R$ 2 milhões destinados a entidades assistenciais. O volume coletado desde seu início é equivalente a 540 milhões de tampas plásticas. O Tampinha Legal é o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América Latina. Lançado em 2016, promove sustentabilidade econômica, social e ambiental (tripple bottom line), além de atender aos objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.