O INPI acaba de abrir um processo de requisição de patente, que vem merecendo o devido destaque pela sua importância. Trata-se de uma luva capaz de detectar resíduos de pesticidas em alimentos, viabilizada por três eletrodos nos dedos indicador, médio e anelar, criação de cientistas da Universidade de São Paulo. "Essa é uma invenção que precisa ser registrada o quanto antes pelos pesquisadores, pois é muito importante para quem trabalha diretamente na agricultura", alertou o presidente do Grupo Marpa de Porto Alegre, Valdomiro Soares. "É importante que os inventores concluam o projeto para encaminhar o mais rápido possível o registro de patentes, com vistas a evitar a pirataria de uma criação tão importante", acrescentou.

Professor na era digital

http://bit.ly/WProfessor A Estácio promoverá às 18h30min do dia 13 deste mês o workshop online Educação em Foco com debate sobre "quem somos nós professores na era digital", conduzido pela gerente de ensino, Sabrina Saboya. O evento é gratuito e destinado a educadores de escolas públicas e privadas em todo o país no link

Nova rota para Canela

Em breve, moradores e turistas de Canela poderão utilizar uma rota alternativa para a cidade da Serra sem precisar passar pelo Centro de Gramado. O desvio se dá na RS-115 (para quem passa por Taquara) e começa na Linha Carahá. A obra está em fase de alargamento, drenagem e colocação de pedras rachão e brita para a base do asfalto.

Turismo de experiência

No ano de seu centenário, a Aida Alimentos, de Bento Gonçalves, se volta para o turismo de experiência. Do salame ao bacon em cubos cortados manualmente, além de um amplo portfólio de curados, cozidos, defumados e frescais, a empresa acaba de criar o Aida Esperienza, uma novidade que coloca na mesa até 11 produtos para serem degustados numa atração que acontece no prédio, também centenário.

Crianças no Pop Center

O Pop Center de Porto Alegre vai promover em comemoração ao Dia das Crianças uma tarde cheia de brincadeiras, alegria e diversão para os pequenos. Será nesta segunda-feira, a partir das 14h30min, na passarela do prédio, que terá brinquedos, recreacionistas, livros e a presença do influenciador infantil Mario Netto.

Pronto Atendimento em Xangri-Lá

O Hospital LifePlus Litoral Norte abriu as portas do seu Pronto Atendimento em Xangri-lá. Integrado ao laboratório de análises clínicas e ao centro de diagnóstico por imagem, tem atendimento clínico geral e pediatria. O serviço funciona 24 horas para adultos e 12 horas com pediatria sete dias por semana, por enquanto só particular.