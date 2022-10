Crise aérea na Europa

Atrasos e voos cancelados, longas filas de espera, bagagens extraviadas e overbooking são alguns dos problemas que os passageiros enfrentam nos aeroportos da Europa neste ano. Com a retração da pandemia de Covid-19, a volta do turismo no Hemisfério Norte coincidiu com o verão no continente e ocasionou um crescimento abrupto da demanda por viagens. Resultado: aeroportos lotados e dificuldades operacionais. O cenário que tinha tudo para ser de bons momentos para os turistas e empresas do setor se transformou em caos e incertezas. As greves por melhores salários e a falta de profissionais - reação às demissões em massa no período de isolamento social - são alguns dos reflexos do "céu nublado".

Santander no Interior

O Banco Santander segue a expansão de sua rede do RS e inaugurou mais uma loja no município de Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Estado. A agência chega para atender o próspero ambiente local de negócios e apoiar os empreendedores rurais com uma equipe especial vocacionada para o agro.

A indústria digital

Estão abertas as inscrições (gratuitas) para participar no Fórum Indústria Digital, que acontece de forma inédita na Mercopar 2022. Trata-se de uma iniciativa da E-Commerce Brasil (maior projeto nacional de fomento ao e-commerce) em parceria com o Sebrae RS. Será no Espaço Inspiração, dia 20 de outubro, das 13h30 às 18h30. A 31ª edição da Mercopar terá quatro dias, de 18 a 21 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva em Caxias do Sul, com acréscimo de 60% no espaço ocupado no ano anterior.

Melhor para trabalho

A Bebidas Fruki foi eleita, pela décima vez, como uma das melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul, de acordo com pesquisa realizada pela consultoria Great Place to Work (GPTW). O reconhecimento é resultado de uma cultura interna focada no desenvolvimento e valorização dos profissionais.

Exposição em Canela

Visitantes que passam pela rua Coberta de Canela (RS) têm uma nova atração, aberta desde o dia 29 de setembro até 29 de dezembro. Chamada de Figuras e Formas, a exposição reúne esculturas dos artistas Edemir Wandescheer, José Luiz Kanan e Ricardo Aguiar

A Jorge Bischoff 100

A Jorge Bischoff - destaque nacional no segmento varejista de sapatos e bolsas para os públicos feminino e masculino - está comemorando o número de 100 lojas exclusivas em todo País. Conquista do seu projeto de franquias e uma data a celebrar na história iniciada em 2003 pelo designer gaúcho, nascido em Igrejinha (RS), que assina as criações e dá nome à marca.

No Sapiranga Summit

Como o metaverso tem se tornado um diferencial competitivo para as empresas, auxiliando, inclusive, na fidelização do público, é o tema que o CEO do Grupo Plan, Carlo Gigel, apresentará no Sapiranga Summit.. A palestra será na tarde desta quinta-feira, último dia do evento, considerado o maior na área da inovação e empreendedorismo do Vale do Sinos e um dos maiores do RS.

Marca carioca chega ao RS

Passados já 20 anos de história, a marca carioca Zinzane chega ao RS com duas novas operações recém-inauguradas no BarraShoppingSul em Porto Alegre e ParkShopping Canoas em Canoas. Seu foco é moda feminina.