Avaliação de Vinhos em livro

A maior avaliação de uma safra de vinhos do mundo nasceu pequena e despretensiosa, 30 anos atrás, no salão do CTG Laço Velho, em Bento Gonçalves, num dia de inverno em que flocos de neve caíam sobre a Capital Brasileira do Vinho. De lá para cá, a Avaliação Nacional de Vinhos, organizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), mudou algumas vezes de cidade, de formato, de data; enfrentou as turbulências da economia brasileira, as transformações do mercado vinícola global e até uma pandemia que parou o mundo, mas nunca deixou de ser realizada. E de crescer. Pois, entre as novidades desta edição, marcada para novembro, está o lançamento de um livro, com a história, os personagens, os vinhos, as homenagens do Troféu Vitis, os shows e sobretudo os bastidores das três décadas do evento.

História Conta Comigo

O projeto Contadores de Histórias leva a mensagem do Vida Urgente ao BarraShoppingSul, às 17h desta quarta-feira, no espaço Barracadabra. De forma lúdica, através da história do "Conta Comigo", os pequenos aprendem a cuidar da vida e tornam-se importantes aliados para influenciar o comportamento dos pais e familiares. O evento, realizado pela Fundação Thiago Gonzaga, marca o início do mês das crianças.

12ª edição do Energiplast

O Sinplast-RS realiza amanhã a 12ª edição do Energiplast, destinado ao debate de tecnologias, inovações e cases relacionados ao desenvolvimento da indústria do plástico e que contribuem com a valorização do material perante à sociedade. Será no formato híbrido, com inscrições abertas e gratuitas pelo Sympla.

Móveis Contemporânea

A rede de lojas de móveis Contemporânea realiza também amanhã um evento na unidade Casemiro, de Porto Alegre, para 60 arquitetos convidados na celebração dos 30 anos. É sobre "empreendedorismo e gestão de tempo: um olhar feminino na inovação, no design e nos negócios." A rede tem quatro lojas na Capital.

Lojas Pompéia Palhoça

Em processo de expansão para Santa Catarina, Lojas Pompéia inaugura nesta sexta-feira a sua sexta loja em Palhoça e a 84ª da empresa, que ainda prevê a abertura de mais três pontos no estado vizinho. Palhoça abre com o mix completo: moda feminina, masculina, infantil, beleza, cama, mesa e banho.

O sonho de ser empreendedor

O dia 5 de outubro é dedicado ao empreendedor no Brasil, onde o empreendedorismo potencial passou de 30% em 2019 para 53% em 2020. São 50 milhões de brasileiros que ainda não empreendem, mas querem abrir o primeiro negócio nos próximos três anos, segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Deste total, um terço foi motivado pela pandemia.