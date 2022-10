Soluções de portaria remota

A Myvillage, de Mogi das Cruzes (SP), empresa de soluções em portaria remota que atua em mais de mil condomínios residenciais e comerciais de 16 estados, está de olho no mercado da região Sul do Brasil. Sua alta tecnologia permite a uma única central de portarias atender a diversos condomínios de forma simultânea, oferecendo um aplicativo repleto de funcionalidades que agregam comodidade ao administrador e ao morador, segundo o sócio-fundador e CEO, Sidney Haddad. Hoje, junto a parceiros locais, a Myvillage já atende a mais de 42 condomínios na região de Pelotas (RS), e tem planos de dobrar sua área de atuação nos próximos dois anos. Para acompanhar este avanço, ela investiu R$1 milhão na expansão da equipe.

Nielsen e embalagem

A embalagem de um produto tem a função de aproximar as marcas dos seus consumidores. De acordo com uma pesquisa da Nielsen, 70% das decisões de compra são tomadas frente às gôndolas e a percepção do consumidor sobre a embalagem do produto é extremamente relevante na finalização do carrinho.

Finanças e cenários

A Fundação Família Previdência (FFP) realizará, dias 25 e 26 deste mês no Salão de Atos da Pucrs, a jornada conjunta do Connect - 9º Caminhos para o Futuro e 24º Seminário Econômico. Nos eventos haverá palestras sobre finanças pessoais e cenários macroeconômicos e políticos para 2023. Inscrições gratuitas em https://www.seminarioeconomico.com.br/site

A trava de contêiner

Um sistema inédito, conhecido por Safety Lock, usa um aplicativo de celular para travar contêineres em caminhões. A tecnologia foi criada pela empresa especializada em comércio exterior Tek Trade e foi lançada há pouco no evento Logistique Business 2022.

A cultura de riscos

A Pesquisa Global de Riscos 2022 da PwC mostra que a cultura de riscos ajuda a aproveitar as oportunidades de ganho das organizações. No Brasil, 47% dos líderes investem no desenvolvimento e aprimoramento deste aspecto, enquanto no mundo este investimento se dá para 56% das empresas.

O otimismo no varejo

Pela primeira vez, a Copa do Mundo vai acontecer em novembro, perto da Black Friday e da primeira parcela do 13º salário, projetando movimentar mais de R$20 bilhões na economia, segundo a Associação Brasileira do Varejo. Atrelado a isso, uma pesquisa da Meta, controladora do Facebook, mostrou que os brasileiros estão animados para o evento: 84% das pessoas pretendem acompanhar os jogos, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Benefícios tributários

Com o tema "Gerando mais valor para as empresas através de benefícios tributários", os sócios da Marpa Gestão Tributária, Eduardo Bitello e Michael Soares, realizam palestra para alunos da Pucrs, hoje. O encontro acontece às 20h30min, e abordará a história da empresa com insights que a fizeram recuperar, desde sua fundação, mais de R$ 1 bilhão para clientes de todo o País.

Banrisul Armazéns Gerais

A Banrisul Armazéns Gerais (Bagergs) conquistou a certificação da Receita Federal para ser membro do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA). O reconhecimento é concedido aos operadores da cadeia logística internacional que demonstram capacidade de gerir satisfatoriamente riscos relacionados à segurança física das cargas. Após comprovação dos requisitos para o Programa Brasileiro de OEA, a empresa se torna um Operador Econômico Autorizado, atestando sua confiabilidade no mercado aduaneiro e garantindo maior vantagem competitiva aos operadores logísticos.