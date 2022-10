Suporte para os calçados

O IBTeC de Novo Hamburgo está completando 50 anos dia 7 deste mês. Ele é o braço tecnológico do setor calçadista, ao qual presta serviço, hoje em nível nacional, através de laboratórios de última geração, para avaliar os novos materiais para atestar se são inofensivos ou não à saúde e se o novo modelo de calçado é adequado para a finalidade de seu uso, entre outros. Para isso, O IBTeC vem investindo pesado em novos equipamentos de última geração, aporte que nos últimos dez anos atingiu R$ 20 milhões e que em 2022 será em torno de R$ 5 milhões, segundo o presidente executivo do instituto, Paulo Griebeler. E que já programou expansão de 20% para 2023.

A catraca no calçado

A Calçados Conforto, de Estância Velha (RS), foi convidada a montar uma fábrica modelo de produtos de segurança com 50 empresas fornecedoras na próxima feira do setor, a FISP 2022, de 18 a 20 de outubro, em São Paulo. Para isso, a Conforto desenvolveu um novo calçado, que facilita seu uso, com uma catraca em forma de botão, que se ajusta ao pé quando apertada e solta quando puxada.

Festival do Moscatel

Com a proposta de proporcionar aos visitantes uma tarde ao ar livre, repleta de espumantes, vinhos, gastronomia, música e descontração, o Festival do Moscatel de Farroupilha (RS) apresenta a edição Garden 2022. O evento será realizado aos sábados, no mês de novembro, das 15h às 22h, na área externa das vinícolas. As anfitriãs serão Chesini, Cappelletti e Perini.

As parcerias Melnick

A Melnick anunciou parcerias com quatro incorporadoras da Região Sul para viabilizar seis empreendimentos com VGV bruto de R$ 600 milhões. São três empresas gaúchas: a Salis Engenharia, a TGD e a Zuckhan, além da paranaense Piemonte, união que marca a entrada da construtora no mercado imobiliário de Curitiba.

A festa de aniversário

O aniversário é da Rede UniSuper, mas quem ganha é o cliente que frequenta um dos seus 27 supermercados próprios e 12 licenciados em 11 cidades gaúchas. Até 30 de outubro, todas as lojas da marca participarão da campanha "Uma festa de ofertas todos os dias", que trará promoções especiais alusivas aos 22 anos de fundação.

Energia solar já é 8% da matriz

A energia solar se consolidou neste ano como a terceira fonte mais representativa da matriz brasileira - à frente das termelétricas movidas a gás natural e biomassa, conforme a entidade das empresas, Absolar. A tecnologia representa 8,1% da matriz, atrás apenas da hídrica (53,9%) e eólica (10,8%). A capacidade instalada de fotovoltaicas no País atinge 16,4 gigawatts (GW). O resultado já era esperado. O modelo de energia tem se mantido em contínuo avanço desde 2012, quando o consumidor passou a poder gerar a própria energia.