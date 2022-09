Lugar do Brasil na inovação

O Brasil ganhou três posições no Índice Global de Inovação (IGI) deste ano na comparação com 2021 e agora está no 54º lugar no ranking que abrange 132 países. A melhora da colocação, no entanto, não significa que o País esteja bem na agenda de inovação, uma vez que os investimentos na área têm caído acada ano e a posição brasileira está sete casas abaixo da melhor marca atingida - o 47º lugar em 2011. Os dez países mais bem colocados no índice são: Suíça, EUA, Suécia, Reino Unido, Holanda, Coreia do Sul, Singapura, Alemanha, Finlândia e Dinamarca.

Consórcios em alta

O mercado de consórcios está em alta. Conforme dados da entidade dos administradores (Abac), no primeiro semestre deste ano, o sistema comercializou no País mais de 1,8 milhão de novos planos, avanço de 11,9% sobre igual período de 2021 e 303.262 na Região Sul, aumento de 11,3%, com 1,73 milhão de participantes ativos, expansão de 11,4%.

Família acolhedora

Está em tramitação na Câmara de Vereadores de Gramado um projeto de lei instituindo o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no Município, apresentado pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Seu objetivo é autorizar o repasse de um subsídio financeiro para famílias que acolham temporariamente abrigados em suas residências, proporcionando oportunidade de convivência familiar para, no futuro, serem inseridos na sociedade.

Eleitores em Lisboa

Aproximadamente 697 mil brasileiros que residem no exterior poderão votar neste domingo, sendo Lisboa, em Portugal, a cidade com maior quantidade de eleitores aptos a declarar voto. São 45,2 mil brasileiros. Mas os brasileiros no exterior obviamente só podem votar para presidente e vice- presidente.

Partiu Cinema

O "Partiu Cinema", que visa unir entretenimento, gastronomia e descontos especiais, está de volta à programação do Praia de Belas Shopping até 19 de outubro. E irá oferecer benefícios como desconto de 50% no GNC Cinemas, isenção do estacionamento por 4 horas para quem for ao cinema, descontos de 50% nas pizzas do restaurante Pecorino e um voucher de desconto do Outback.

Sale na Casacor RS

Com descontos que chegam a 70% em objetos e mobiliário, o Special Sale da Casacor RS deve atrair um grande público interessado em levar um pouco da mostra para casa. A campanha é tradicional e esperada pelos visitantes, ocorrendo sempre nos últimos dias da temporada do evento. Neste ano está sendo desde esta quinta-feira até domingo. E com cerca de 1.000 produtos remarcados disponíveis.

O trabalho mudou

O trabalho mudou muito, mudanças que se potencializaram nos últimos cinco anos e ligaram sinal de alerta nas empresas, porque os trabalhadores satisfeitos são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores, segundo pesquisa da Harvard Business Review. Também as competências exigidas do profissional em um processo de seleção não são as mesmas. É que as empresas estão mais atentas à qualidade de vida.

Cirurgia bariátrica e esporte

A Cia Athletica recebe neste sábado um grupo de médicos especialistas em cirurgia bariátrica e medicina do esporte para um bate-papo sobre a importância da atividade física pós-bariátrica, conduzido pelo Dr. Lucas Félix Rossi. Estações de treinamentos serão montadas para os pacientes e os que desejam realizar a cirurgia. Todo o treinamento será acompanhado por profissionais da academia. Logo após o treino, será servido coffee break especializado em alimentação bariátrica.