Busca online de imóveis

A forma como os clientes encontram novos imóveis para compra está mudando, principalmente após a pandemia. Os negócios presenciais por meio de agentes foram substituídos pela busca e venda online. O aumento desta tendência pode ser conferido no relatório NAR Home Buyer and Seller Generational Trends de 2021 apontando que 43% de todos os compradores procuram primeiro online os imóveis à venda. Isso porque os benefícios do uso de tecnologias automatizadas de propriedade são impressionantes, desde a praticidade, o volume de opções, o preço e feedbacks de outros compradores.

O PIB da construção

Pela segunda vez consecutiva neste ano, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção aumentou a projeção do crescimento do PIB da Construção Civil, que no primeiro semestre ficou em 3,5%. O setor já gerou mais de 430 mil novas vagas de emprego com carteira assinada no período pós-pandemia (de março de 2020 a maio de 2022). A construção de edifícios representou mais 175.640 novas vagas.

Investimentos Itaú

O escritório de investimentos íon Itaú em Porto Alegre registrou crescimento de 30% em ativos sob gestão nos primeiros oito meses deste ano, passando de R$ 12 bilhões no final de 2021 para mais de R$ 15,4 bilhões no final de agosto. A unidade local, que começou suas atividades em dezembro de 2021, tem mais de 90 profissionais, que atendem mais de 18 mil clientes em Porto Alegre e Serra Gaúcha.

Quedas em idosos

Um dos principais riscos para pessoas acima de 60 anos são as quedas. Fraturas causadas por elas são responsáveis por 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 75 anos. Diante disso, a gaúcha Tecnosenior viu a busca pelo serviço do Vidafone crescer 15% entre julho e agosto de 2022 sobre igual período de 2021. Já no primeiro semestre de 2022, o aumento foi de 7% na mesma comparação.

Banco 24 Horas Vacaria

O Banco24Horas, que está presente no dia a dia de 152 milhões de brasileiros e possui soluções que promovem inclusão financeira, chega só agora a Vacaria (RS). O caixa eletrônico pode ser encontrado no Zaffari Vacaria, no Centro da cidade. Com isso os moradores e visitantes têm mais facilidade e comodidade para realizar operações bancárias.

O desenvolvimento criativo

O Demoday será um grande fechamento de ciclo para os 30 empreendedores que participaram da Jornada do Desenvolvimento Criativo, promovido pelo Nau Live Spaces de Porto Alegre em parceria com o Sebrae, durante cinco meses. O evento acontecerá nesta sexta (30), das 9h às 13h no Nau e todos os participantes irão concorrer a consultorias especializadas, apresentando seus projetos para uma banca de grandes nomes da economia criativa.